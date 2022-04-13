OPPO Enco Air2 Pro: TWS-наушники с активным шумоподавлением за 46 долларов

Кроме смартфонов F21 Pro и F21 Pro 5G компания OPPO представила полностью беспроводные наушники погружного типа Enco Air2 Pro.

Наушники получили 12,4-миллиметровые драйверы и наделены системой активного шумоподавления (ANC). Режим Transparency Mode позволит слышать определенные звуки окружающей среды, например, объявления в транспорте, на вокзале или в аэропорту. Реализована поддержка кодеков AAC/SBC. За обмен данными со смартфоном отвечает контроллер Bluetooth 5.2.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 7 часов (пять часов с ANC). Зарядный футляр позволяет увеличить данные показатели до 28 часов и 20 часов соответственно. Enco Air2 Pro защищены от пыли и влаги по стандарту IP54. Поддерживается сенсорное управление для регулировки уровня громкости, переключения музыкальных композиций, приема/отклонения телефонных вызовов.

Цена наушников OPPO Enco Air2 Pro составляет 46 долларов.