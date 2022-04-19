OPPO A55s 5G: тройная камера и аккумулятор на 5000 мАч за 172 доллара

Ассортимент смартфонов компании OPPO пополнился бюджетной моделью A55s 5G. Аппарат получил 6,5-дюймовой IPS-экран с разрешением HD+, частотой обновления 60 Hz и пиковой яркостью 480 нит.

В новинке установлен процессор Dimensity 700, в состав которого входит графический ускоритель Arm Mali-G57 MC2 и модем 5G. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, емкость встроенного накопителя — 128 Gb, которую можно расширить картой microSD.

Тройная основная камера включает датчики разрешением 13, 2 и 2 Мп. Во фронтальной части установлена 8 Мп камера. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Толщина смартфона составляет 8,4 мм, вес — 186 гр. Работает устройство на основе Android 11 с графической оболочкой ColorOS 11.1. На выбор доступны три цветовых решения: синий, черный и золотистый.

Смартфон OPPO A55s 5G уже поступил в продажу в Китае по цене 172 доллара за версию 6/128 Gb памяти и 188 долларов за вариант 8/128 Gb.