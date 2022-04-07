OpenAI обновила нейросеть DALL-E

Компания OpenAI представила новую версию DALL-E 2 — нейросети, которая генерирует изображения по описанию на английском языке.

DALL-E 2 генерирует изображения в разрешении до четырех раз больше, чем первая версия нейросети, а сами картинки получаются более детальными и реалистичными.

Программа также научилась добавлять на изображения новые объекты и редактировать фотографии под стиль. DALL-E 2 может, например, по запросу добавить ирокез на голову «Джоконде» или заменить пса на фотографии котом.

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Кроме того, нейросеть также способна создавать новые рисунки на основе существующих и делать их в духе оригинала. А при загрузке двух картинок DALL-E 2 может сгенерировать третью, которая будет сочетать элементы исходных изображений.

Сейчас обновленная нейросеть находится на стадии закрытого тестирования, но в ближайшее время ей смогут воспользоваться все желающие. В дальнейшем нейросеть должны добавить в API, чтобы другие разработчики могли создавать приложения с ее использованием.