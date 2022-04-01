OnePlus Bullets Wireless Z2: до 30 часов автономности и защита от воды

Китайская компания OnePlus представила в Индии беспроводную модель наушников Bullets Wireless Z2 с шейным ободом. Новинка оснащена 12,4-мм драйверами — самыми крупными на сегодня в аудиопродукции бренда.

Заявленная автономность составляет до 30 часов воспроизведения. По утверждению производителя, функция быстрой зарядки после 10 мин. «дозаправки» через порт USB Type-C обеспечивает до 20 часов работы.

Новинка поддерживает кодеки AAC и SBC, а также функцию ИИ-оптимизации сцены для точной настройки звучания. На правой стороне шейного обода расположены регулятор громкости и встроенный микрофон для голосовых вызовов. Гарнитура защищена от пыли и воды по стандарту IP55. Вес составляет 230 гр.

OnePlus Bullets Wireless Z2 поступят в продажу в Индии 5 апреля по цене около 26 долларов. Доступные цвета – синий и черный.