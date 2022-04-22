OnePlus Buds N: TWS-наушники с поддержкой Dolby Atmos и автономностью 30 часов

Компания OnePlus представила недорогие беспроводные наушники Buds N. Внешне новинка отличается от всех ранее выпущенных TWS-наушников бренда. Они оснащаются миниатюрной плоской ножкой и поставляются в кейсе аналогичного дизайна.

Наушники оснащены 12,4-миллиметровыми динамическими драйверами, благодаря чему достигаются мощные басы. Есть поддержка технологии Dolby Atmos. Заявлена функция шумоподавления во время телефонных звонков с использованием ИИ. Используется модуль Bluetooth 5.2, время задержки составляет 94 мс. Каждый из наушников поддерживает сенсорное управление.

Автономность наушников составляет 7 часов воспроизведения (до 30 часов при зарядке от кейса). Есть поддержка быстрой зарядки, позволяющая за 10 минут восполнить энергию на 5 часов прослушивания музыки.

Цена OnePlus Buds N составляет 31 доллар, в продажу в Китае наушники поступят 26 апреля.