OnePlus Ace: процессор MediaTek Dimensity 8100 Max, корпус с плоскими гранями в стиле iPhone и зарядка на 150 Вт

Компания OnePlus представила в Китае смартфон среднего уровня Ace, одной из особенностей которого стала сверхбыстрая зарядка. OnePlus Ace оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz и яркостью до 950 кд/м2. Панель предлагает 100% охвата DCI-P3 и поддержку HDR10+. Непосредственно в область экрана встроен сканер отпечатков пальцев.

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 8100 Max, изготавливающийся по 5-нм технологии. За графику отвечает ускоритель Mali-G610. Для охлаждения предусмотрен специальный графитовый слой и испарительная камера большой площади. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, емкость флеш-накопителя UFS 3.1 — 128, 256 или 512 Gb.

Основная камера тройная: 50 Мп (Sony IMX766, f/1.88, OIS + EIS), 8 Мп (IMX355, f/2.25, угол обзора 119°, широкоугольная) и 2 Мп (GC02M1, f/2.4, макрообъектив). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (Samsung S5K3P9, f/2.4).

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4500 мА·ч с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 150 Вт. В оснащение входят поддержка 5G, адаптеры Wi-Fi 6 802.11ax (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.2, контроллер NFC, порт USB Type-C и стереодинамики. Габариты составляют 163,3 х 75,5 х 8,2 мм, вес – 186 гр. Работает смартфон на Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1.

Цены на OnePlus Ace:

8/128 Gb – 387 долларов;

8/256 Gb – 418 долларов;

12/256 Gb – 465 долларов;

12/512 Gb – 543 доллара.

Смартфон уже поступил в продажу в Китае.