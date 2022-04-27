Объявлены системные требования Diablo Immortal

Следующая игра из серии Diablo вчера получила дату выхода на мобильных устройствах и ПК. А сегодня разработчики Diablo Immortal опубликовали системные требования экшен-RPG, объявив об их снижении для мобильных устройств по сравнению с бета-версией. На ПК игра пойдет даже на встроенных видеокартах Intel.

Системные требования на ПК:

Минимальные

ОС — 64-разрядная Windows 7, 8, 10 или 11;

Процессор — Intel Core i3 или AMD FX-8100;

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 460, AMD Radeon HD 6850 или Intel HD Graphics 530;

Оперативная память — 4 Gb.

Рекомендуемые

ОС — 64-разрядные Windows 10 или 11;

Процессор — Intel Core i5 или AMD Ryzen 5;

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 770 или AMD Radeon RX 470;

Оперативная память — 8 Gb.

iOS-устройства:

Смартфон — iPhone 6s или новее;

ОС — iOS 11 или новее.

Android-устройства:

ОС — Android 5.0 или новее;

Процессор — Snapdragon 660, Exynos 9611 или мощнее;

Видеокарта — Adreno 512, Mali-G62 MP3 MP2 или мощнее;

Оперативная память — минимум 2 Gb.

Наромним, что релиз Diablo Immortal на iOS и Android состоится 2 июня 2022 года. В этот же день выйдет бета-версия игры для ПК.