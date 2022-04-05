Новые саундбары Samsung поддерживают объемный 3D-звук, Q-Symphony и Dolby Atmos

Компания Samsung представила две новые звуковые панели HW-S800B и HW-Q990B. Новинки предназначены, прежде всего, для новейшего телевизора Neo OLED 8K, выпущенного в этом году. Благодаря новейшим технологиям звуковые панели обещают предоставить пользователям превосходное качество звука.

Модель Samsung HW-S800B имеет всего 38 x 40 мм в сечении и позиционируется как лучшая звуковая панель для использования с телевизором The Frame TV. Ультратонкую звуковую панель можно незаметно повесить на стену под телевизором. HW-S800B имеет два динамика с обеих сторон и поддерживает Dolby Atmos. Цена составляет ориентировочно 740 долларов.

Samsung HW-Q990B оснащена несколькими инновационными функциями, включая объемный 3D-звук, Dolby Atmos, а при подключении к телевизору Samsung Neo OLED 8K звуковая панель выводит очень качественный 3D-стереофонический звук.

Функция Q-Symphony помогает создать оптимальное объемное звучание. В новой версии Q-Symphony используются все динамики телевизора, в отличие от предыдущих моделей. Подключение к телевизору может осуществляться через Wi-Fi вместо кабеля HDMI. Цена составляет около 1555 долларов.