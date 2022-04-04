Netflix сообщил о начале съемок третьего сезона «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix сообщил о старте съемок третьего сезона сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли. Съемки на данное время идут в Словении.

Авторы шоу также опубликовали официальный синопсис грядущего сезона и первое фото с площадки. Судя по всему, сюжет будет основан в первую очередь на четвертой книге цикла «Час презрения».

«Пока монархи, маги и чудовища Континента пытаются добраться до Цири, Геральт прячет ее, полный решимости защитить свою воссоединенную семью от тех, кто хочет разлучить их. Йеннифэр, взявшаяся за обучение Цири магии, ведет их в крепость Аретузу, где надеется узнать больше о пока не раскрывшемся потенциале способностей девочки. Однако на деле герои оказываются в самом центре противостояния, полного коррупции, темной магии и предательства. Они должны дать отпор, поставив на кон все — или рискнуть тем, что потеряют друг друга навсегда».

Когда выйдет третий сезон, пока не сообщается. Судя по всему, релиз на Netflix вряд ли состоится раньше начала 2023 года.