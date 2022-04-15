Netflix объявил актеров, которые сыграют в третьем сезоне «Ведьмака»

Компания Netflix назвала четырех актеров, которые присоединились к съемкам третьего сезона «Ведьмака», стартовавшие в начале апреля, и рассказала об их персонажах.

Галлатин — Робби Амелл. Актер играет вожака скоя’таэлей, сражающихся на стороне Нильфгаарда. Галлатин описывается как прирожденный боец, который не боится говорить правду и становится противником Францески в борьбе за власть;

Принц Радовид — Хью Скиннер. Радовид — младший брат реданского короля Визимира, проницательный политик и обаятельный молодой человек. Несмотря на свою внешность и репутацию плейбоя, начинает работать в реданской разведке;

Мистле — роль исполняет начинающая актриса Кристель Элвин. Мистле — член банды подростков «Крысы», которая с подозрением относится ко всем окружающим и жаждет мести. Но ее жизнь меняется после какой-то случайной встречи;

Мильва — Чжан Менъэр. Это девушка, которую воспитали дриады Брокилона. Она стала искусной лучницей и охотницей, безжалостной к врагам.

Дата премьеры третьего сезона «Ведьмака» пока не сообщается.