Нейросеть научили раскрашивать изображение с камер ночного видения

Камеры ночного видения на основе инфракрасного излучения представляют изображения в монохромном виде. Но зачастую цвет и оттенки изображения могут несут дополнительную важную информацию.

Группа ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне доказали, что ИИ способен раскрасить изображение с камер ночного видения. Исследователи задались целью привязать длины волн в ближнем инфракрасном диапазоне к длинам волн видимого диапазона (цвета). Очевидно, что в зависимости от цвета отражаемой поверхности в видимом диапазоне свет в инфракрасном диапазоне также будет отражаться с разной интенсивностью.

На примере 140 изображений лиц людей в основных типографских цветах каждое (голубой, пурпурный, желтый и черный) были получены изображения в ближнем инфракрасном диапазоне, которые обработали на нейронной сети. После обработки данных сеть с высокой степенью точности раскрасила монохромные инфракрасные снимки, представляя их в виде полноцветных изображений. Работа была опубликована в журнале PLOS ONE.

Ученые отмечают, что чем больше данных представить нейросети, тем точнее она будет переводить монохромные оттенки в цветные.