Названы смартфоны с максимальным уровнем радиочастотного излучения

В новом отчете от BanklessTimes перечислены современные смартфоны, излучающие наибольший уровень радиочастотного (РЧ) излучения. Оценивались смартфоны в отношении РЧ излучения на основе показателей SAR. Это удельный коэффициент поглощения (УКП), измеряющий скорость, с которой человеческое тело поглощает волны радиочастотного электромагнитного поля (РЧ-ЭМП). Результаты указаны в ваттах на килограмм (Вт/кг).

По результатам исследования, самым худшим оказался Motorola Edge с показателем SAR 1,79 Вт/кг, что превышает максимальный предел FCC в 1,6 Вт/кг. Это единственный смартфон, который вышел за пределы данного лимита.

На втором месте ZTE Axon 11 5G с рейтингом SAR 1,59 Вт/кг, на третьем — OnePlus 6Т с рейтингом SAR 1,55 Вт/кг. Остальные смартфоны в списке имеют ощутимо меньший показатель SAR.

BanklessTimes отмечает, что все смартфоны испускают определенный уровень РЧ излучения. Но доза излучения зависит от многих факторов: тип, модель устройства, возраст и мощность его антенны. Также важно расстояние от смартфона до ближайшей вышки сотовой связи.