«Наша сфера предполагает постоянное развитие и рост»

В связи с 23-летием ULTRA Technologies редакция журнала Infocity решила провести интервью с руководителем группы бизнес-услуг компании Магомедом Зульфугарлы. Нам было интересно узнать, что происходит с IT-рынком в связи с последними событиями в мире и как компания со столь большим опытом в этой сфере видит будущее IT-рынка в Азербайджане.

— Как вы оцениваете текущую ситуацию на IТ-рынке Азербайджана и как за два десятилетия менялись ваши взаимоотношения с заказчиками и партнерами?

— Однозначно, наш IТ-рынок за эти годы стал более профессиональным и соответственно созрел для формирования более профессиональных взаимоотношений. Из года в год мы наблюдаем тенденции, способствующие росту знаний и компетенций специалистов. IТ-специалисты стремятся закреплять свои знания получением сертификатов, постоянно проходят тренинги, участвуют в вебинарах. Причем, данные тенденции наблюдаются не только у партнеров, но и у заказчиков, которые создают свои собственные сильные команды IТ-специалистов. Если в начале 2000-х годов в различных отраслях, и особенно в государственном секторе, внимание к IT-сфере было не особо пристальным, то сейчас мы, порой, наблюдаем у наших заказчиков более сильный состав IТ-команд, чем у самих интеграторов, с которыми они сотрудничают. Особенно остро ощущается эта положительная динамика в финансовом и государственном секторах, что не может не радовать, потому что с этими сферами мы тесно сотрудничаем на протяжении долгих лет. Рост квалификации их IT-персонала вынуждает нас соответствовать, повышать свои знания и расширять возможности. IТ — это сфера, которая требует постоянного движения, роста, модернизации. Я могу смело утверждать, что общая ситуация на IТ-рынке Азербайджана полностью соответствует мировым тенденциям. Возможно, что создание или внедрение каких-то технологий происходит чуть позже, но в целом вся деятельность, связанная с внедрением новейших IT-технологий, созданием on-line сервисов и электронных решений дает нам возможность утверждать, что IТ в Азербайджане находится на достаточно хорошем уровне. И также это происходит потому, что наблюдается рост конкуренции в нашей сфере.

— Как период пандемии и постепенное ослабление ограничений, которое мы наблюдаем сегодня, повлияли на IТ-рынок Азербайджана? Какие шаги были предприняты с вашей стороны в этот непростой период?

— Период пандемии можно назвать периодом «шоковой терапии» для всех. Никто таких глобальных перемен не ожидал. Конечно, если бы можно было предугадать развитие ситуации в таком ключе, то легко можно было бы, как говорится, «подстелить соломку». Но реальность показывает, что для многих компаний и организаций различных сфер деятельности это был своего рода экзамен. Экзаменом это время стало и для нас. Реализованные на государственном уровне ограничительные меры, безусловно, сказались на эффективности работы. Но с нашей стороны незамедлительно были предприняты все необходимые шаги к «безболезненному» переходу на новые условия работы. Достаточно продолжительный период времени около 80% сотрудников офиса работало исключительно в удаленном режиме. Нами были внедрены on-line платформы, посредством которых сотрудники могли общаться между собой, а также были перестроены некоторые бизнес-процессы. Такая быстрая адаптация к новым условиям была связана с тем, что так или иначе наша сфера подразумевает работу в on-line режиме и в основном это касается работы нашей группы технической поддержки. В данном же случае мы были вынуждены применить такой режим работы для большего количества персонала. Что касается бизнеса, то в этот период можно было наблюдать неослабевающий спрос на IТ-решения и услуги. Благодаря этому наша сфера оказалась в числе тех, которые в период пандемии пострадали меньше всего, несмотря на то что многие компании и организации в связи с новыми реалиями серьезно пересмотрели свои расходы и методы ведения бизнеса. Если же мы коснемся материальной составляющей бизнеса, то большого спада мы тут не наблюдали. Скорее, психологическое воздействие пандемии замедляло эффективность и качество работы. Я бы охарактеризовал этот период словом «НЕСТАБИЛЬНОСТЬ». Дело в том, что самое важное в любой сфере деятельности — это умение и возможность прогнозировать, строить долгосрочные планы. В период пандемии делать это было невозможно, так как ситуация могла измениться практически в течение одного дня, что влияло на всю деятельность компании. Самой большой проблемой, с которой мы столкнулись в период пандемии, стала приостановка производства продукции у некоторых вендоров и сбои в цепочках поставок, так как они повлекли за собой задержку с получением ряда товаров и, соответственно, их нехватку на нашем рынке. Данная проблема до сих пор не разрешена до конца, так что мы до сих пор ощущаем отрицательный эффект от предпринятых в период пандемии мер, который сказывается на объемах рынка в целом.

— 2022 год называют годом инвестиций в Карабах. Планируете ли вы какие-либо проекты по цифровизации этого региона?

— 2020 год является значимым годом в истории Азербайджана. Для каждого из нас это было долгожданным событием, и вдохновленные великой Победой многие компании, в том числе и мы, делаем все возможное для участия в восстановлении Карабаха. ULTRA Technologies в период освободительной войны проявляла свою активность в кибервойне, выделяла средства для различных фондов, созданных для поддержки нашей армии и оказания помощи пострадавшим. Также хотелось бы отметить наших сотрудников, которые сразу откликнулись на эти события, записавшись добровольцами, и в частности нашего сотрудника Рамина Бабаева, принявшего непосредственно участие в освободительной войне и награжденного по ее итогам медалями и званиями. Это большая гордость для нашей компании! Безусловно, в тот период вся наша страна, как единый кулак, сплотилась во имя победы. И теперь настал период восстановления Карабаха, сопряженный с реализацией крупных инфраструктурных проектов. На следующем этапе более актуальными в данном регионе станут как раз проекты, связанные именно с IT-сферой. Хочу отметить, что наш Президент Ильхам Алиев с первого дня начала освобождения Карабаха уделял огромное внимание цифровизации данного региона, указывая на то, что он станет самым передовым регионом страны. Здесь все будет построено на «умных» и новейших технологиях, опирающихся на самые современные платформы с неограниченными возможностями. На данный момент наша компания напрямую не участвует в данных проектах, но косвенно посредством наших партнеров мы оказываем консультативные услуги, а также выступаем в роли поставщика определенного оборудования. В будущем, когда появится больше возможностей для начала сотрудничества, ULTRA Technologies, однозначно, включится в строительство и обустройство цифрового Карабаха. Мы можем оказать немалую помощь в решении вопросов благоустройства, внедряя наши собственные разработки, например, систему EduMan в вузах, систему ALİSA в библиотеках и т.д.

— Нестабильная ситуация в ряде регионов и стран планеты сегодня оказывает серьезное влияние на экономическую и социальную ситуацию практически во всех государствах мира. Как серьезно влияет сложившаяся ситуация на IТ-сектор?

— Начало 2022 года в нашем регионе сложно назвать безоблачным. Безусловно, трагические события в Украине влияют на все три страны, вовлеченные в данный конфликт, особенно учитывая тот факт, что Россия, Украина и Беларусь являются нашими братскими народами и стратегическими партнерами. В IT-сфере, как и во многих других отраслях, эти страны тесно связаны с Азербайджаном. Любая IТ-компания в нашей стране так или иначе имеет партнерские связи или активные проекты с вышеупомянутыми странами. И конечно, нестабильность, санкции, применяемые к ним, непосредственно влияют на наш бизнес, на сроки реализации проектов, на стабильность работы логистических цепочек. Определенные санкции мешают ведению коммерческой деятельности, появляются задержки в оплатах из-за проблем с переводом денежных средств. И если учитывать масштабы региона, то, к сожалению, придется признать, что в скором времени все эти меры, предпринятые в отношении России и Беларуси, скажутся на экономике всего мира. Мы это можем наблюдать и сейчас на фоне роста инфляции, а также подорожания определенных видов продуктов и решений. И эта тенденция будет продолжаться и в будущем. Что касается конкретно нашей компании, то мы снова столкнулись с логистическими проблемами и задержками, что, безусловно, отрицательно сказывается на бизнесе в целом. И поэтому мы снова, как и во время пандемии, ищем возможности перестроиться и налаживаем новые связи. Но очень хотелось бы, чтобы мирные жители не страдали и не погибали, конфликт был бы урегулирован, а стороны пришли к миру. У каждого из нас есть знакомые, друзья, партнеры или родственники в этих странах и поэтому мне кажется, что в данном вопросе нет человека, которого бы этот конфликт не коснулся. Мы все переживаем и желаем скорейшего мирного разрешения этой ситуации.

— В последнее время в СМИ появились новости о том, что внутри нашего региона сейчас происходит активная миграция IТ-специалистов. Способен ли приток новых IТ-специалистов повлиять на конкуренцию на рынке высоких технологий?

— Да, это весьма актуальная тема, и, в первую очередь, потому, что напрямую связана с конфликтом в Украине. Как всем известно, после применения санкционных ограничений в отношении некоторых стран, большой поток специалистов и не только IТ-сферы направился в ближайшие страны, такие как Грузия, Казахстан, Турция, ОАЭ и т.д. Конечно, точными цифрами мы не обладаем и статистических данных в этом отношении пока нет, но исходим из той информации, которая поступает к нам от наших иностранных коллег и из СМИ. Самое интересное заключается в том, что совсем недавно процесс шел в обратном направлении и из Азербайджана за последние годы работать и учиться уехало очень много IТ-специалистов. Их выбор, в основном, пал на страны Восточной Европы и Балтики, а также Украину. Этот процесс, к сожалению, затронул и нашу компанию. Теперь же, столкнувшись с обратным процессом, могу сказать, что наличие на рынке большого числа высококвалифицированных кадров только положительно скажется на динамике роста нашей сферы. Здоровая конкуренция в любом ее виде всегда очень полезна и поможет создать предпосылки для уверенного экономического роста всей страны. Мы понимаем, что прошло не так много времени, поэтому остро ощутить какие-то изменения пока не можем, но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что если конфликт между странами затянется и приехавшим специалистам придется остаться на более долгий срок, основательно обосновавшись здесь, то изменения нас приятно удивят. Я всегда был сторонником того, чтобы на государственном уровне создавались особые, благоприятные условия для привлечения высококвалифицированных специалистов в Азербайджан, особенно в IТ-сфере. И эти особые условия стоит применять не только в периоды конфликтов.

— В заключение нашей беседы хотелось бы узнать, что нового произошло в компании ULTRA Technologies за последнее время, о ваших последних ключевых проектах и новшествах.

— ULTRA Technologies — это компания с более чем 20-летним опытом работы на локальном IТ-рынке. Наша сфера предполагает постоянное развитие и рост — без этого существование на IТ-рынке будет просто невозможным. И, конечно же, в нашей работе мы придерживаемся этих принципов. Мы углубляем отношения с нашими стратегическими партнерами, увеличиваем статусы по всем ключевым брендам, с которыми работаем, все время находимся в поиске новых ниш на рынке для дальнейшего развития бизнеса. Например, в последние годы мы уделяем большое внимание сфере кибербезопасности, развитию знаний наших заказчиков в данном направлении, и уже реализовали несколько удачных проектов в этой области. Всегда работаем над качеством предоставляемых услуг, поэтому ежегодно проводим тренинги по соответствию стандартам ISO для нашего персонала. Делаем большой акцент на улучшении нашей группы технической поддержки, углубляем знания специалистов в этой сфере, а также создаем благоприятные условия для получения ими соответствующих сертификатов. Совершенствуем функционал уже имеющихся у нас решений, таких как ALİSA (Система по автоматизации библиотек), DocNet (Система документооборота) и EduMan (Система управления образовательными учреждениями). Наряду с этим, в этом году наш отдел разработки программных решений выпустил новый продукт под названием FAIR (Система управления кадровым учетом). Я уверен, что данное решение, как и все вышеперечисленные, в скором времени займет свое место на рынке.

— От имени редакции хотим поблагодарить за интересную беседу и еще раз поздравить с днем рождения вашу компанию! Желаем дальнейших творческих успехов!