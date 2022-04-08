«Nar» продолжает розыгрыш призов по случаю своего 15-летия!

По случаю своего 15-летия «Nar» продолжает проводить конкурсы с розыгрышeм подарков в социальных сетях. Все абоненты «Nar» могут принять участие в развлекательном конкурсе, организованном мобильным оператором под девизом «Ты — герой нашей истории». В конкурсе, который продлится до 18 апреля, у абонентов будет возможность выиграть ценные призы, такие как «Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2», «JBL Quantum 600», «JBL Flip 5» .

Для того чтобы ознакомиться с правилами конкурса и воспользоваться предоставленными возможностями, следите за официальными страницами «Nar» в социальных сетях («Facebook» и «İnstagram»).