Nar представил обновленный центр продаж и обслуживания

Крупнейший торгово-сервисный центр Nar, расположенный по адресу: ул. М.Джафарова, 3005, недалеко от станции метро «Мемар Аджеми», представлен посетителям в совершенно новой концепции. В центре одновременно осуществляется обслуживание клиентов и продажа. Магазин предоставляет посетителям различные услуги, включая продажу и восстановление номеров, а также выдачу дубликатов. В центре также можно приобрести мобильные телефоны, устройства и аксессуары.

По словам генерального директора Azerfon Гуннара Панке, в рамках своей стратегии клиентоориентированности, компания намерена обновить все центры продаж и обслуживания в Баку и регионах: «Мы открыли 40 магазинов Nar в столице и регионах в совершенно новой концепции. Мы предоставляем нашим клиентам одинаковый опыт, процесс и способ ответа на запросы в любом магазине Nar, независимо от того, в какой части страны он находится. Находясь ближе к нашим клиентам, мы упрощаем доступ к информации и услугам. В наших обновленных центрах продаж и обслуживания мы предоставляем нашим клиентам самые современные возможности совершения покупок и превосходное обслуживание».

Следует отметить, что Nar привержен ценностям клиентоориентированности, и продолжает представлять эксклюзивные дилерские и сервисные центры в новой концепции по всей стране. Планируется обновление еще 27 магазинов Nar. Узнать подробнее об адресах ближайших к вам центров продаж и обслуживания вы можете на сайте www.nar.az/map.