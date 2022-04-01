Компания MSI представила мощный игровой компьютер MAG Meta 5 5E. Устройство построено на аппаратной платформе AMD.

Максимальная конфигурация включает восьмиядерный шестнадцатипоточный процессор Ryzen 7 5800. Базовая тактовая частота составляет 3,4 GHz, максимальная частота в режиме динамического разгона — 4,6 GHz. За обработку графики отвечает дискретный ускоритель MSI RX6700XT.

Предусмотрено два слота для модулей оперативной памяти формата DDR4-2933 суммарным объемом до 64 Gb. Для хранения информации можно использовать по два накопителя типоразмера 2,5 и 3,5 дюйма, а также твердотельный модуль формата M.2 2280.

Может быть установлен блок питания с сертификатом 80 Plus Gold мощностью до 750 Вт. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 AC3168 и Bluetooth 4.2, порты USB 3.2 Gen1 Type C, USB 2.0 Type A, USB 3.2 Gen 1 Type A, HDMI и гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111H. В качестве операционной системы применяется Windows 11. Габариты составляют 195 × 514,8 × 466 мм. Цена пока не объявлена.