Motorola Edge 30: экран 144 Hz и две камеры по 50 Мп

Компания Motorola представила смартфон среднего уровня Edge 30. Производитель заявляет, что это самый тонкий 5G-смартфон. Его толщина составляет 6,79 мм.

Аппарат оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Hz. Реализована поддержка HDR10+. Edge 30 построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 778G+. Чип содержит графический ускоритель Adreno 642L и модем Snapdragon X53 5G. Смартфон получил 8 Gb ОЗУ и 128 или 256 Gb флеш-памяти.

В тройную камеру входит основной модуль на 50 Мп (полнопиксельный автофокус и оптическая стабилизация изображения), 50 Мп сенсор (сверхширокоугольная оптика, 118°, плюс функции макрокамеры) и 2 Мп датчик глубины. Камера может записывать видео 4K с частотой 30 к/сек. и 1080p с частотой до 60 к/сек. Во фронтальной части располагается селфи-камера разрешением 32 Мп.

Смартфон получил аккумуляторную батарею емкостью 4020 мА·ч, а также комплектное зарядное устройство TurboPower мощностью 33 Вт. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, контроллер NFC, порт USB Type-C, слот для двух SIM-карт, боковой сканер отпечатков пальцев и стереодинамики с Dolby Atmos. Есть защита от пыли и брызг IP52. Гаджет работает под управлением Android 12 с некоторыми дополнениями Moto. Смартфон также оснащен средой Motorola Ready For для десктопного режима.

Motorola Edge 30 будет предлагается покупателям в цветовых решениях Aurora Green, Meteor Grey и Supermoon Silver по цене от 450 евро. В продажу на европейском рынке аппарат поступит в ближайшее время.