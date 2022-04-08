Мобильная Абонентская Служба Azercell в селе Агалы Зангиланского района!

5 апреля команда Мобильной Абонентской Службы Azercell посетила село Агалы Зангиланского района с инициативой поддержать абонентов, пользующихся услугами компании в освобожденных от оккупации регионах. Следует отметить, что в апреле прошлого года, согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева о разработке концепций «Умный город» (Smart City) и «Умная деревня» (Smart Village), в селе Агалы Зангиланского района был заложен фундамент первого проекта «Умная деревня». «Azercell Telecom» стал первым оператором мобильной связи в Азербайджане, который успешно протестировал наименее энергоемкую сетевую инфраструктуру на основе технологии Интернета вещей (IoT) в рамках этой концепции и всецело готов продолжить работы в направлении реализации проекта.

В селе Агалы, расположенном на берегу реки Хакари, Мобильная Абонентская Служба Azercell встретилась с абонентами компании, работающими в Зангилане и его окрестностях. В ходе встречи было осуществлено более 50 различных абонентских операций, обслужено множество абонентов, в том числе военнослужащих, медицинский персонал и сотрудников различных организаций и компаний. Следует отметить, что, традиционно, все виды услуг, осуществляемых в Центрах обслуживания абонентов Azercell, включая такие операции, как приобретение нового номера, замена SIM-карты и восстановление номера, оказывались для абонентов Зангиланского района бесплатно.

Отметим, что в сентябре прошлого года Мобильная Абонентская Служба Azercell первой среди операторов мобильной связи Азербайджана посетила Шушу, где предоставляла бесплатные услуги абонентам. Кроме того, Azercell откроет офис Azercell Exclusive в освобожденной Шуше, а также официальный дилерский магазин в Зангилане.

Основные задачи и цели Azercell на данный момент заключаются в расширении сети нового поколения и обеспечении возвращающегося в Карабах населения высокоскоростным мобильным интернетом и передовыми услугами связи.