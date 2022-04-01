Microsoft представил новое приложение для связи Android-смартфонов и Windows

В Windows 10 компания Microsoft впервые реализовала функционал для связи Android-смартфонов с ОС. Приложение получило название Your Phone. По мере перехода компьютеров на Windows 11 компания решила обновить соответствующее приложение.

Теперь приложение Your Phone будет называться Phone Link, об этом Microsoft объявил в своем блоге. Помимо изменений в дизайне интерфейса, Phone Link также предлагает дополнительные возможности для работы со смартфоном.

Новое приложение позволяет просматривать с экрана компьютера уведомления, которые приходят на смартфон. На уведомления из ряда мессенджеров, включая WhatsApp, можно мгновенно отвечать прямо с сопряженного устройства. Кроме того, в Phone Link появилось навигационное меню, которое облегчает поиск по содержимому смартфона.

Windows 11 упрощает подключение смартфонов путем сканирования QR-кода, который автоматически запускает загрузку приложения для сопряжения на устройство. До сих пор приходилось загружать его вручную через магазин Microsoft. Это приложение также получило новое название Link to Windows вместо Your Phone Companion.

Приложением Phone Link могут воспользоваться все пользователи Windows 11 с совместимым Android-смартфоном.

Кроме того, софтверный гигант подписал партнерское соглашение с Honor, которое обеспечит поддержку некоторых устройств компании. Партнерство с Honor упростит запуск приложений и навигацию на ПК для моделей Honor Magic V, Magic4, Magic4 Pro, Magic4 Ultimate и их предшественников Magic3, Magic3 Pro, Magic3 Pro+.