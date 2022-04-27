Microsoft опубликовал отчет за третий квартал 2022 фискального года

Компания Microsoft отчиталась о результатах за третий квартал 2022 фискального года (январь-март).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка выросла на 18% до 49,4 млрд. долларов, чистая прибыль (GAAP) – на 8% до 16,7 млрд. долларов.

Microsoft отмечает, что больше всего на результаты повлиял рост сегмента облачных технологий, включая серверы и сопутстующие сервисы (+29%), Azure (+46%) и Microsoft Cloud (+32%). Но доход от коммерческой продукции Office упал на 28%.

Что касается игрового сегмента — выручка составила 3,74 млрд. долларов, рост на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 81% от этой суммы составляют доходы от контента и сервисов, «железо» — 19%.

Продажи консолей Xbox выросли сразу на 14%, что оказалось выше ожиданий самой компании. Кроме того, по результатам прошедшего квартала, Microsoft удалось обогнать Sony по продажам в США, Канаде, Великобритании и странах Европы. Судя по всему, ситуация с поставками постепенно налаживается. Эти показатели Xbox оказались самыми высокими в истории Microsoft для квартала, не связанного с праздниками.

Выручка с продаж игр и сервисов выросла на 4% за счет Game Pass и тайтлов от компаний, входящих в Xbox Game Studios. Но продажи видеоигр от сторонних студий, наоборот, сильно сократились.