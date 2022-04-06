Microsoft анонсировал новые функции Windows 11 — вкладки в «Проводнике», папки в меню «Пуск» и другие улучшения

В рамках мероприятия Windows Powers the Future of Hybrid Work компания Microsoft рассказала о некоторых нововведениях операционной системы Windows 11. <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span> В «Проводнике» появится возможность закрепления файлов через контекстное меню и создания вкладок по аналогии с браузером для быстрого поиска нужных папок. На данный момент функция доступна только в бета-версии ОС. Кроме того, компания несколько обновит интерфейс «Проводника» и добавит отдельную стартовую страницу с закрепленными файлами и последними действиями. Пользователи смогут легко закреплять нужные файлы на домашней странице «Проводника» с помощью контекстного меню, появляющегося при клике по нужному файлу правой кнопкой мыши.

Улучшится работа с общим доступом — файлы можно будет отправить последним контактам или импортировать в некоторые приложения, среди которых Teams, Outlook и OneDrive.

В Windows 11 вернутся папки в меню «Пуск», хорошо знакомые пользователям Windows 10.

Функция «Фокусировка внимания» была улучшена. В ней появилась новая опция «Не беспокоить», а также новый встроенный таймер.

Появятся общесистемные Live Captions (Живые субтитры).

Появившаяся с запуском Windows 11 функция многозадачности Snap Layouts (Прикрепление макетов) позволяет удобнее структурировать окна и оптимизировать место на экране. Теперь Snap Layouts поддерживает сенсорный ввод, что упрощает управление окнами на планшетах с Windows.

Отдельное внимание на мероприятии было уделено видеозвонкам: появятся функции размытия фона, коррекции взгляда и шумоподавления. Работать они будут только на тех устройствах, которые оснащены нейронными процессорными модулями NPU.

Безопасность в Windows 11 также улучшили. Функция HVCI будет отслеживать вредоносное ПО, добавят отдельную систему блокировки потенциально опасных драйверов, а функция Smart App Control позволит запускать на устройстве только проверенные приложения, анализируя их с помощью ИИ-алгоритма и проверки подписи кода. Сроки появлений нововведений в стабильном релизе операционной системы Windows 11 компания Microsoft пока не объявила.