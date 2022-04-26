Meta Store — первый розничный магазин компании со smart- и VR-устройствами

Компания Meta объявила об открытии 9 мая своего первого розничного магазина Meta Store. Магазин будет расположен в кампусе компании в городе Берлингейм, Калифорния, где находится подразделение Reality Labs, занимающееся развитием метавселенной.

В нем компания будет продавать свои физические продукты, включая гарнитуру виртуальной реальности Quest 2 и smart-дисплей с голосовым помощником Portal. Магазин также будет предлагать демо-версии smart-очков Ray-Ban Stories, которые были разработаны с помощью Ray-Ban. Но, по разъяснениям Meta, клиенты, которые захотят их купить, будут направлены на веб-сайт Ray-Ban, чтобы сделать соответствующий заказ непосредственно из магазина.

В шлеме Quest 2, который ранее продавался под брендом Oculus, посетители сыграют в такие VR-игры, как музыкальная Beat Saber, фитнес Supernatural, GOLF+ и Real VR Fishing. Кроме того, они получат 30-секундный ролик смешанной реальности, показывающий, как они играют в Quest 2. С помощью Portal посетители проверят функцию видеозвонков.

Кроме того, открытие магазина, это попытка познакомить потребителей с планами Meta для метавселенной.

«Meta Store поможет людям установить связь с тем, как наши продукты могут стать воротами в метавселенную в будущем», — сказал глава Meta Store Мартин Гиллиард (Martin Gilliard) в своем блоге.

В 2022 году Meta выделит 10 млрд. долларов на создание метавселенной, виртуального мира, который, по мнению Марка Цукерберга, станет стандартом для работы, общения и игр.