Meta начала тестирование функции монетизации в метавселенной

Компания Meta Platforms Inc начала тестирование новых функций, которые позволят пользователям метавселенной монетизировать контент, создаваемый в виртуальном пространстве. В тестировании смогут принять участие некоторые пользователи принадлежащей Meta платформы виртуальной реальности Horizon Worlds.

Например, одна из новых функций предполагает возможность продажи виртуальных предметов или предоставление платного доступа к специализированным цифровым пространствам, созданными пользователями.

Кроме того, запускается программа «Бонус для авторов», в рамках которой Meta будет платить деньги участникам тестирования новых функций платформы Horizon Worlds. На данном этапе программа затрагивает только пользователей метавселенной из США.

Цель компании состоит в том, чтобы создать виртуальные пространства, в которых пользователи смогут не только развлекаться, но также работать, заниматься творчеством, совершать покупки, общаться и т.д.