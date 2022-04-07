Компания Meta изучает возможность создания виртуальной валюты Zuck Bucks, об этом пишет Financial Times.

Zuck Bucks, названная в честь основателя, председателя и генерального директора Meta Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), не будет привычной криптовалютой. Meta склоняется к внедрению токенов в приложениях, которые будут централизованно контролироваться компанией. Проводятся аналогии токенов, которые используются в игровых приложениях, таких как валюта Robux в популярной детской игре Roblox. Roblox построила огромный бизнес по продаже Robux, и Meta может попытаться повторить этот успех на своих собственных платформах.

Это решение связано с тем, что компания ищет альтернативные источники дохода, так как падает популярность ее основных приложений — Facebook и Instagram. Пилотный проект планируется запустить в мае. Meta не полностью дистанцировалась от продуктов блокчейна, поскольку компания также рассматривает возможность публикации и обмена NFT на Facebook.

Кроме того, Meta изучает «социальные токены», или «токены репутации», которые «могут быть выпущены в качестве вознаграждения, например, за значимый вклад в группы Facebook», сообщает издание.