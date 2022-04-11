Mercedes-Benz инвестировал более 200 млн. евро в центр по интеграции ПО

Mercedes-Benz стремится стать лидером как в области электромобилей, так и программного обеспечения для автомобилей. Для того, чтобы ускорить это развитие, компания инвестировала более 200 млн. евро в Electric Software Hub в Технологическом центре Mercedes (MTC) в Зиндельфингене.

Новая площадка займется разработкой, отладкой, сопряжением между собой программного обеспечения для работы ключевых систем автомобилей. Этим шагом Mercedes-Benz усиливает свой подход к межфункциональному сотрудничеству.

«Electric Software Hub является эпицентром наших исследований и разработок и в то же время тесно связан с производственными площадками по всему миру. Именно здесь становятся реальностью ключевые аспекты будущего Mercedes-Benz — особенно наша собственная операционная система MB.OS. Автомобили являются одними из самых сложных продуктов в целом. Аппаратное и программное обеспечение не связаны друг с другом и должны идеально работать вместе. Мы обеспечиваем это в Electric Software Hub. Это наша фабрика по интеграции программного обеспечения», — заявил Маркус Шефер (Markus Schäfer), член правления Mercedes-Benz Group AG.

Здание рассчитано на 1100 сотрудников, его общая площадь составляет около 70 000 м². Здесь будут мастерская на 14 349 м², лаборатория на 2292 м², 333 парковочных места для автомобилей и 250 зарядных станций для электротранспорта.