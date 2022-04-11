MediaTek Dimensity 1300: процессор для производительных смартфонов среднего уровня

Компания MediaTek представила субфлагманский процессор Dimensity 1300, предназначенный для применения в производительных смартфонах среднего ценового сегмента. Новый процессор является прямым наследником Dimensity 1200, ставшего основой многих мощных смартфонов прошлого года, и не отличается от него по части архитектуры.

Изделие изготавливается по 6-нанометровой технологии на предприятии TSMC. Конфигурация чипа включает основное ядро Cortex-A78 (3,0 GHz), три ядра Cortex-A78 (2,6 GHz) и четыре энергоэффективных Cortex-A55 (2,0 GHz). За мультимедийные возможности отвечает графический ускоритель ARM Mali-G77 MC9, который теперь поддерживает технологию игровой оптимизации HyperEngine 5.0 вместо 3.0. По сути, это единственное отличие от Dimensity 1200. Интегрированный 5G-модем обеспечивает поддержку архитектур SA и NSA, а пиковая скорость загрузки информации достигает 4,7 Гбит/с.

Заявлена поддержка модулей Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, оперативной памяти типа LPDDR4x (до 16 Gb) и встроенных накопителей UFS 3.1. Возможно использование дисплеев с частотой обновления до 168 Hz и разрешением до 2520 × 1080 пикселей. Есть поддержка двух SIM-карт стандарта 5G.

MediaTek Dimensity 1300 поддерживает датчики камер с разрешением до 200 Мп и технологию улучшения качества съемки при плохом освещении с помощью ИИ-алгоритма. Кроме того, заявлены возможность записи 4K-видео и аппаратная поддержка кодека AV1 для потокового воспроизведения, а также стандарта HDR10+.

Ожидается, что первыми устройствами на базе нового процессора станут смартфоны серии OnePlus Nord 2T и Redmi Note 12.