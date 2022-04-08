Маск анонсировал выпуск беспилотного роботакси и робота-гуманоида

На мероприятии Cyber Rodeo в честь открытия Gigafactory Texas в Остине глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) продемонстрировал не только обновленную версию электропикапа Cybertruck, но и анонсировал выпуск беспилотного роботакси с футуристичным дизайном:

«Проект огромного масштаба. Полное самоуправление. Это будет настоящее роботакси»

В этом году Tesla распространит бета-версию программного обеспечения Full Self-Driving на всех североамериканских подписчиков, сказал Маск. Сейчас компания продает передовые системы помощи водителю за 12 тыс. долларов, обещая больше функций. При этом Tesla утверждает, что программное обеспечение не делает ее автомобили автономными и требует контроля со стороны водителя. Бета-версия системы, запущенная в конце 2020 года, нацелена на то, чтобы позволить автомобилям лучше ориентироваться на городских улицах.

Отметим, что в 2019 году Маск уже обещал, что запустит роботакси без водителей-людей в некоторых городах США к 2020 году.

Кроме того, на открытии нового завода в Остине, Маск рассказал о планах начать производство первой версии робота-гуманоида Optimus (он же Tesla Bot) в 2023 году. Делать их будут на заводах Tesla. Роботы были представлены еще в августе 2021 года, но рабочий прототип до сих пор не показали.

Optimus позиционируют как машину общего назначения, способную выполнять широкий круг задач. Рост машины составляет около 173 см, вес — 57 кг. Робот может ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы массой до 20 кг. Функционирование Optimus будет осуществляться посредством нейросетей, которые «распознают мир и понимают, как ориентироваться в нем». Для этого будут использоваться те же технологии, что и в автопилоте электромобилей Tesla.