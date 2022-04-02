Лучшие платформы web-хостинга позволяют людям быстро получать доступ к вашему сайту, где бы они ни находились. Они хранят ваши данные в безопасности и предлагают поддержку, если у вас возникают проблемы. И все это они делают по доступной цене. Сегодня мы собрали самые лучшие услуги web-хостинга с учетом потребностей креативных пользователей. Не углубляясь в серьезные технические спецификации, мы предоставим вам информацию, необходимую для осуществления такого выбора.

Топ-3 лучших web-хостинга в 2022 году

1. Bluehost — скидка до 69%

Если вы новичок, то Bluehost — лучший web-хостинг для начала работы, и у него есть скидка до 69% на планы витруального хостинга. При этом цена услуг хостинга составляет всего 2,75 доллара в месяц за месячный план.

2. Hostinger — скидка до 86%

Облачный хостинг Hostinger не только обеспечивает безопасность вашего web-сайта через центры обработки данных, разбросанные по всему миру, но и предлагает вполне отличное соотношение цены и качества. Прямо сейчас действуют скидки выплоть до 86%.

3. Hostgator — от 2,75 доллара в месяц

Виртуальный хостинг — лучший выбор для базового сайта, позволяющий максимально снизить затраты. Hostgator станет отличным выбором, предоставляющим надежную поддержку, бесплатное доменное имя, неограниченное количество адресов электронной почты, конструктор web-сайтов и прочие преимущества. Цены на этот хостинг стартуют всего от 2,75 доллара в месяц.

Лучшие услуги web-хостинга в 2022 году

1. Bluehost

Лучший web-хостинг для начинающих

Характеристики:

Бесплатный домен: да.

Поддержка клиентов: круглосуточно по телефону, электронной почте и в чате.

Гарантия возврата денег: 30 дней.

Цены: Basic — 2,75 доллара в месяц, Choise Plus — 5,45 доллара в месяц, Plus — 5,45 доллара в месяц.

Плюсы:

простота в использовании,

отличная поддержка клиентов,

конкурентоспособные цены.

Минусы:

отсутствует конструктор web-сайтов.

Сайт: https://www.bluehost.com

Новичок в хостинге? Bluehost — лучший web-хостинг для начинающих благодаря простому в использовании интерфейсу и первоклассному круглосуточному обслуживанию клиентов. Он также имеет ряд полезных аналитических и SEO-инструментов для более опытных владельцев web-сайтов. Bluehost предоставляет специальные инструменты, которые помогут вам выбрать функции, необходимые на старте. Вам не нужно обладать специфическими знаниями о хостинге, так как здесь все будет понятно и новичку. Когда вы приступите к работе, удобная панель управления поможет вам следить за многими нюансами. А если вы на чем-то запнетесь, то можете выбрать между поддержкой на основе тикетов, онлайн-чатом и круглосуточной поддержкой по телефону.

Обратите внимание, что Bluehost также предлагает одни из лучших web-хостингов для сайтов на WordPress. Также легко перенести свой сайт WordPress с другого хостинга на Bluehost в течение 30 дней. А если ваш сайт большой и сложный, то рассмотрите также превосходные варианты управляемого хостинга для WordPress. Цены Bluehost вполне доступны, а самый дешевый план позволяет подключить один сайт, предоставляя 50 Gb на SSD-накопителе, неограниченную пропускную способность, бесплатный домен, бесплатный SSL-сертификат и многое другое. Однако, обратите внимание, что, как и во многих хостинговых компаниях, дешевая цена действует только в начале пользования сервисом. Если вам требуется больше места для ваших файлов, особенно изображений или видео в высоком разрешении, Bluehost предлагает план Plus с неограниченным SSD-хранилищем и неограниченным количеством подключений.

2. Hostinger

Лучший провайдер облачного хостинга

Характеристики:

Бесплатный домен: да.

Поддержка клиентов: круглосуточно по электронной почте или в чате.

Гарантия возврата денег: 30 дней.

Цены: Обычный виртуальный хостинг — 1,39 доллара в месяц, виртуальный хостинг премиум-класса — 2,59 доллара в месяц, виртуальный хостинг для бизнеса — 3,99 доллара в месяц.

Плюсы:

масштабируемость,

автоматические обновления,

хороший уровень безопасности данных.

Минусы:

нет поддержки по телефону.

Сайт: https://www.hostinger.com

Облачный хостинг хранит данные вашего сайта на серверах в нескольких регионах. Это обеспечивает уровни избыточности, которые сводят к минимуму риск потери данных, даже если сбой или другое бедствие затронет всю страну. Лучший поставщик такого облачного хостинга на данный момент — Hostinger. Его центры обработки данных разбросаны по США, Великобритании, Сингапуру, Литве, Нидерландам и другим странам, и он предоставляет хороший и простой способ запустить web-сайт, гарантируя его бесперебойную работу.

Существует три плана облачного хостинга: Single, Premium и Business. Каждый из них даст вам хороший уровень скорости и масштабируемости, а также вы получите автоматические обновления, ежедневное резервное копирование и бесплатный виртуальный IP-адрес. Если вы сможете оформить подписку на год, вы также получите пожизненный SSL-сертификат, ежедневное резервное копирование, неограниченное количество учетных записей электронной почты и бесплатный домен. С другой стороны, Hostinger не предлагает поддержку по телефону, а база знаний на сайте хостинга немного ограничена по сравнению с другими. Тем не менее сервис предлагает варианты чата в режиме 24/7/365 или поддержку на основе тикетов. Hostinger также не лучший web-хостинг для расширенных функций или управляемых планов. Но как вариант, лишенный чрезмерных излишеств облачного хостинга, — это лучший выбор.

3. Hostgator

Лучший провайдер витруального хостинга

Характеристики:

Бесплатный домен: в рамках общего плана с WordPress и облачным хостингом.

Поддержка клиентов: круглосуточно по телефону, электронной почте и в чате.

Гарантия возврата денег: 45 дней.

Цены: Hatchling — 2,08 доллара в месяц, Baby — 2,98 доллара в месяц, Business — 4,48 доллара в месяц.

Плюсы:

отличная производительность,

бесплатные общие планы,

45-дневная гарантия возврата денег.

Минусы:

бесплатный домен предоставляется лишь в рамках некоторых планов.

Сайт: https://www.hostgator.com

Виртуальный хостинг на сегодняшний день является самым дешевым типом хостинга, что делает его лучшим выбором для web-сайта среднего размера или фрилансеров с ограниченным бюджетом. На данный момент лучшим провайдером виртуального хостинга является Hostgator. Мало того, что его цены низкие, он предлагает первоклассное время безотказной работы, производительность и поддержку в режиме 24/7/365 через чат, телефон и электронную почту. Общие планы Hostgator предоставляют вам бесплатный домен, бесплатный SSL-сертификат, кредиты AdWords и Bing на 100 долларов, неограниченное количество бесплатных адресов электронной почты и конструктор web-сайтов, который включает более 100 шаблонов для мобильных устройств и библиотеку изображений. Это отличный пакет для тех, кто только начинает работу над своим первым web-сайтом.

У Hostgator есть три общих плана хостинга. Если вы хотите продавать товары или услуги в интернете, то вам понадобится вариант Business. В противном случае вы можете выбрать уровень Hatchling для размещения одного домена или уровень Baby — для нескольких доменов. Все уровни довольно хорошо оценены, но обратите внимание, что после первой оплаты цена увеличивается более чем вдвое.

4. InMotion

Лучший VPS-хостинг

Характеристики:

Бесплатный домен: да (кроме плана Lite).

Поддержка клиентов: круглосуточная по телефону, электронной почте и в чате.

Гарантия возврата денег: 90 дней.

Цены: Power — 7,99 доллара в месяц, Core — 2,79 доллара в месяц, Launch — 4 доллара в месяц.

Плюсы:

впечатляющие характеристики,

хорошее соотношение цены и качества,

отличная поддержка.

Минусы:

требуются некоторые технические знания.

Сайт: https://www.inmotionhosting.com

VPS-хостинг дороже, чем витруальный, но он дает вам больше контроля и большую пропускную способность. Вы найдете лучший VPS-хостинг в InMotion. Планы этого сервиса не самые дешевые на рынке, но в целом они являются лучшими. На самом доступном плане вы получаете 4 Gb оперативной памяти, 75 Gb места на SSD-накопителе, пропускную способность с 4 Tb, один выделенный IP-адрес, бесплатные SSL-сертификат, cPanel и WHM. InMotion также предлагает специальную поддержку системного администратора для ускорения переноса данных и настройки сервера, а также выбор оптимизации в зависимости от того, основаны ли ваши сайты на PHP или WordPress.

Во всех его планах используются 100% SSD-серверы, обеспечивающие 20-кратный прирост скорости, а также моментальные снимки состояния в реальном времени, позволяющие откатить сервер до любого периода времени в прошлом. Круглосуточная поддержка по телефону, в чате и по электронной почте также на высоте. Короче говоря, если у вас есть нечто большее, чем простой сайт, и вы знаете, как обращаться с web-хостингом в целом, переход на InMotion обязательно стоит рассмотреть.

5. SiteGround

Web-хостинг с лучшей технической поддержкой

Характеристики:

Бесплатный домен: нет.

Поддержка клиентов: круглосуточно по телефону, электронной почте и в чате, поддержка на основе тикетов.

Гарантия возврата денег: 30 дней.

Цены: StartUp — 3,95 доллара в месяц, GrowBig — 5,95 доллара в месяц, GoGeek — 11,95 доллара в месяц.

Плюсы:

полезная техподдержка,

высокое время безотказной работы и скорость,

хороший выбор для web-разработчиков.

Минусы:

нет бесплатного домена.

Сайт: https://www.siteground.com

Даже IТ-менеджерам и web-разработчикам, имеющим опыт работы с web-хостингом, иногда может потребоваться руководство. И SiteGround — лучший выбор в случае, если вы нуждаетесь в постоянной технической поддержке. Его персонал дружелюбный, услужливый и способный, и вы можете получить поддержку различными способами, включая чат-боты, телефон, электронную почту, чат и билеты. На звонки отвечают быстро. В среднем заявки получают первый ответ в течение 15 минут. На самом дорогом плане вы получаете приоритетную поддержку заявок от самых опытных агентов.

SiteGround в целом также является хорошим хостинг-провайдером. В его обновленных интерфейсах как для учетных записей хостинга, так и для управления web-сайтом особое внимание уделяется большей доступности. Сервис может похвастаться высокой скоростью и долгим временем безотказной работы, и вы можете выбрать, в каком географическом регионе будут размещены ваши серверы. SiteGround также является особенно хорошим выбором для электронной коммерции и WordPress. Также тут есть некоторые умные функции для разработчиков, например, возможность создавать репозитории Git. С другой стороны, он не самый дешевый и не совсем подходит для начинающих.

6. Hostwinds

Лучший провайдер выделенного хостинга

Характеристики:

Бесплатный домен: да, с выделенным хостингом, бизнес-хостингом или реселлерским хостингом White Label в планах на один год и более.

Поддержка клиентов: круглосуточно по телефону, электронной почте и в чате.

Гарантия возврата денег: 30 дней (годовые, 2-годичные или 3-летние планы) или 48 часов (месячные, квартальные или полугодовые планы).

Цены: Выделенный хостинг — 3,50 доллара в месяц, Бизнес-хостиг — 6 долларов в месяц.

Плюсы:

полностью управляемые аккаунты,

гибкая конфигурация сервера,

широкий выбор операционных систем.

Минусы:

не самый дешевый выделенный хостинг.

Сайт: https://www.hostwinds.com

Выделенный хостинг — самый дорогой тип хостинга, предлагающий высококлассные услуги и мощные инструменты настройки. Он больше всего подходит для опытных людей, управляющих несколькими крупными сайтами. И лучший провайдер для выделенного хостинга — Hostwinds. Каждый сервер полностью управляется, поэтому такие задачи системного администратора, как мониторинг сервера и ночное резервное копирование, полностью выполняются за вас. Hostwinds также предлагает множество возможностей для настройки вашей системы. Например, серверы могут быть оснащены любой комбинацией дисков SSD или SATA по вашему выбору и любым объемом оперативной памяти. Пропускная способность и IP-адреса, которые вы получаете, могут быть тонко настроены, и вы можете выбирать между различными операционными системами.

7. Liquid Web

Лучший выделенный хостинг-провайдер

Характеристики:

Бесплатный домен: нет.

Поддержка клиентов: круглосуточно по телефону, электронной почте и в чате.

Гарантия возврата денег: только для планов Cloud VPS.

Цена: 10 долларов в месяц.

Плюсы:

время отклика поддержки — 59 секунд,

замена оборудования в течение 30 минут,

кэшбэк, если обещания не сдержаны.

Минусы:

ограниченная гарантия возврата денег.

Сайт: https://www.liquidweb.com

В бизнесе время — это деньги, поэтому, если у вас много сайтов, вы можете отдать управление их хостингом на аутсорсинг. Liquid Web предлагает лучший web-хостинг в этой области, и он удивительно доступный. Сервис также дает впечатляющие обещания. Например, когда дело доходит до технической поддержки, он гарантирует ответ в течение 59 секунд по телефону или в чате, а также в течение 59 минут по электронной почте. Liquid Web предлагает замену оборудования в течение 30 минут и гарантирует на 100% безотказную работу сети. Если время простоя все же будет зафиксировано, то сервис компенсирует вам сумму, соразмерную 1000% времени, в течение которого ваш сайт был недоступен. Такая гарантия, по крайней мере, показывает приверженность Liquid Web к предоставлению качественных услуг.

Благодаря специализированным решениям для управления электронной почтой, поддержке WordPress, WooCommerce и множеству других облачных продуктов, вы действительно можете положиться на стабильность, безопасность и отличную поддержку этого поставщика управляемого web-хостинга.

Что такое web-хостинг?

Web-хостинг — это процесс хранения всех данных, из которых состоит ваш web-сайт, включая его код, текст, изображения и видео таким образом, чтобы любой человек в мире, имеющий подключение к интернету, мог просматривать и взаимодействовать с ними. На заре интернета, когда лишь несколько человек могли получить доступ к Сети, вы могли просто разместить этот материал на своем собственном компьютере. Но в наши дни, когда интернетом пользуются миллиарды людей, этого будет недостаточно. И поэтому хостинговые компании используют свои большие массивы мощного компьютерного оборудования, широко известные как «серверные фермы», чтобы хранить его для вас.

Нужен ли мне web-хостинг?

Если вы хотите запустить web-сайт, вам нужен хостинг. Однако альтернативой этому является использование платформ web-конструкторов — сервисов, которые упрощают процесс создания web-сайта без кода, используя интерфейс перетаскивания. Эти платформы обычно поставляются с включенным хостингом.

Как выбрать подходящий хостинг?

Выбор правильного хостинга отчасти связан с выбором правильной компании. Выше мы перечислили фаворитов, но как найти лучший для вас? Во-первых, подумайте об уровне поддержки, которая вам понадобится. Если вы нервный новичок, то вам, вероятно, понадобится часто обращаться за советом, и не все компании в состоянии сразу броситься вам на помощь. Некоторые из них предоставляют чат и поддержку по телефону. Работая с другими, вы должны будете заполнять специальную форму каждый раз, когда у вас возникает проблема, и ждать ответа. Это может стать для вас реальной проблемой, если, например, ваш web-сайт выходит из строя, и вы теряете деньги в важный день распродаж. Во-вторых, подумайте о том, сколько памяти и какая пропускная способность вам потребуется. Если хранилище ограничено, вы не сможете размещать на своем web-сайте столько изображений, видео или других больших файлов, сколько хотите. Между тем, ограниченная пропускная способность означает, что, если много людей попытаются получить доступ к вашему сайту одновременно, он может выйти из строя. В-третьих, насколько важна скорость загрузки вашего сайта? Как правило, чем дальше серверы хостинговых компаний находятся от вашей аудитории, тем больше времени сайт будет загружаться. В-четвертых, как насчет безопасности? Некоторые хостинги предлагают шифрование, круглосуточный мониторинг производительности и угроз, а также другие функции для защиты вашего web-сайта, а другие кажутся более отстраненными от подобных вопросов.

Какой web-хостинг лучше для начинающих?

Если вы новичок в web-хостинге, мы рекомендуем Bluehost. Это лучший web-хостинг для начинающих из-за его простого в использовании интерфейса и круглосуточной службы поддержки клиентов по телефону и в чате. Если у вас еще нет web-сайта, мы также можем порекомендовать услугу конструктора сайтов от Bluehost.

Как я могу получить бесплатный хостинг для своего сайта?

Некоторые хостинговые компании предоставляют бесплатные услуги, но вы должны относиться к этому с большой осторожностью. Такие услуги очень ограничены, кроме того, обычно они не очень безопасны. Если что-то пойдет не так, компания, вероятно, не будет прилагать особых усилий, чтобы помочь вам. По этим причинам вам было бы гораздо лучше зарегистрироваться у дешевого хостинг-провайдера, услуги которого могут стоить всего пару долларов в месяц. Единственный сценарий, когда стоит использовать бесплатный хостинг, — это если вы просто хотите поэкспериментировать с созданием web-сайта или не горите желанием, чтобы кто-то посещал его. В этом случае мы бы порекомендовали Infinityfree, который предоставляет довольно приличный сервис и не содержит скрытых платежей.

Что такое виртуальный хостинг?

Существует несколько типов web-хостинга, но подавляющее большинство владельцев web-сайтов используют виртуальный хостинг просто потому, что он самый дешевый. При таком хостинге ваш сайт хранится на том же сервере, что и многие другие сайты, что приводит к экономии за счет масштаба и низких цен. Таким образом, это очевидный выбор для небольших web-сайтов с низким трафиком. Однако, если вы владеете или управляете большим и сложным web-сайтом или группой web-сайтов, ожидаете больших всплесков трафика или высокого трафика в целом, виртуальный хостинг, вероятно, не обеспечит достаточную пропускную способность для предоставления надежного сервиса вашим пользователям. В результате пользователи могут обнаружить, что ваш сайт загружается медленно или вообще не загружается.

Что такое VPS-хостинг?

VPS-хостинг — это шаг вперед по цене от виртуального хостинга, но он по-прежнему относительно доступен. Здесь ваш сайт по-прежнему делит место на сервере, но с меньшим количеством других сайтов, чем при виртуальном хостинге. Это означает, что вы получаете большую пропускную способность, ваш сайт будет загружаться быстрее, у вас будет лучшая безопасность, а также более точный контроль над тем, как работает ваш план.

Что такое выделенный хостинг?

Выделенный хостинг дает вам целый сервер под свои нужды, и поэтому он дороже, чем VPS-хостинг и виртуальный хостинг. Тем не менее, это хороший вариант для тех, кто работает со сложными web-сайтами с высокой посещаемостью, поскольку повышает вероятность того, что они останутся в Cети во время значительных всплесков трафика.

Что такое облачный хостинг?

Облачный хостинг распределяет данные вашего web-сайта по нескольким различным серверам, обычно по всему миру, для повышения безопасности и надежности. Если вам не нравятся последствия использования только одного сервера, который может быть отключен из-за стихийных бедствий или местных политических неурядиц, тогда вам нужен облачный хостинг.

Что такое управляемый хостинг?

Чем более продвинуты и изощрены ваши потребности, тем сложнее становится управление хостингом. Освободит вас от рутинных задач, связанных с обслуживанием сайта, управляемый хостинг. Вы платите хостинговой компании за всю настройку, администрирование, управление и поддержку, поэтому вам не нужно об этом беспокоиться. Другими словами, управляемый хостинг — это не то, с чего вы начинаете, а то, во что вы превращаетесь, когда запускаете web-сайт на крупном корпоративном уровне.

Что такое хостинг WordPress?

Если ваш сайт построен на WordPress, то имеет смысл воспользоваться хостингом от WordPress. Как следует из названия, этот тип хостинга оптимизирован для web-сайтов, созданных с помощью этого конструктора, с точки зрения производительности, времени загрузки и безопасности. Программное обеспечение WordPress будет установлено автоматически или одним щелчком мыши, и ваш провайдер создаст его резервную копию, гарантируя, что у вас всегда будет самая последняя версия.