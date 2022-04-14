14.04.2022

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Лучше прежнего, выгоднее последнего! Зачем обновляться до последнего iPhone SE?

Выход третьего поколения iPhone SE только на первый взгляд может показаться проходным событием. А на второй — отличным вариантом оптимизации расходов в эпоху затянувшегося кризиса.

  • Что хорошего в новом SE?
  • В чем отличие от старых устройств?
  • А в чем плюсы iOS?
  • Подойдет ли мне новый SE?

iPhone SE третьего поколения сохранил все черты, которые так ценят любители компактных устройств: аккуратный корпус, удобный 4,7-дюймовый экран и знакомую кнопку Home с Touch ID.

Из последних приобретений — мощнейший на сегодня чип Bionic A15 с 16-ядерным нейропроцессором Neural Engine. Такой же стоит в iPhone 13. Это означает максимальную скорость работы приложений, в том числе игр, бесшовную анимацию и высочайшую производительность в целом. При этом iPhone SE все еще остается самым бюджетным из последних устройств Apple.

Еще новая модель может похвастаться:

  • Объемом оперативной памяти в 4 ГБ.
  • Поддержкой 5G.
  • Самым прочным на данный момент стеклом — спереди и сзади.
  • Благородным окрасом: в палитре иссиня-черный Midnight, золотистый Starlight и ярко-красный (PRODUCT)RED.

По техническим характеристикам iPhone SE значительно выигрывает у всех устройств Apple старше 2018 года. По мощности чипа — у всех.

Несмотря на такие внутренности в небольшом корпусе, Apple удалось увеличить время работы — до 15 часов непрерывного воспроизведения видео.

Основная камера у нового iPhone SE одна, но по качеству съемки и ощущениям от использования не уступает последним моделям — как раз за счет мощности процессора. Из приятного — совсем новые функции Deep Fusion и фотографические стили.

Как и все модели после 2018 года, новый iPhone SE поддерживает две сим-карты: физическую nano-SIM и цифровую e-SIM.

Приобрести обновленный iPhone SE можно у официальных реселлеров Apple в Aзербайджане: Alma Store, Kontakt Home, İrşad, Myshops, Baku Electronics, Maxi.az, Shopstore, Azercell.

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