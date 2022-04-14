Лучше прежнего, выгоднее последнего! Зачем обновляться до последнего iPhone SE?
Выход третьего поколения iPhone SE только на первый взгляд может показаться проходным событием. А на второй — отличным вариантом оптимизации расходов в эпоху затянувшегося кризиса.
- Что хорошего в новом SE?
- В чем отличие от старых устройств?
- А в чем плюсы iOS?
- Подойдет ли мне новый SE?
iPhone SE третьего поколения сохранил все черты, которые так ценят любители компактных устройств: аккуратный корпус, удобный 4,7-дюймовый экран и знакомую кнопку Home с Touch ID.
Из последних приобретений — мощнейший на сегодня чип Bionic A15 с 16-ядерным нейропроцессором Neural Engine. Такой же стоит в iPhone 13. Это означает максимальную скорость работы приложений, в том числе игр, бесшовную анимацию и высочайшую производительность в целом. При этом iPhone SE все еще остается самым бюджетным из последних устройств Apple.
Еще новая модель может похвастаться:
- Объемом оперативной памяти в 4 ГБ.
- Поддержкой 5G.
- Самым прочным на данный момент стеклом — спереди и сзади.
- Благородным окрасом: в палитре иссиня-черный Midnight, золотистый Starlight и ярко-красный (PRODUCT)RED.
По техническим характеристикам iPhone SE значительно выигрывает у всех устройств Apple старше 2018 года. По мощности чипа — у всех.
Несмотря на такие внутренности в небольшом корпусе, Apple удалось увеличить время работы — до 15 часов непрерывного воспроизведения видео.
Основная камера у нового iPhone SE одна, но по качеству съемки и ощущениям от использования не уступает последним моделям — как раз за счет мощности процессора. Из приятного — совсем новые функции Deep Fusion и фотографические стили.
Как и все модели после 2018 года, новый iPhone SE поддерживает две сим-карты: физическую nano-SIM и цифровую e-SIM.
Приобрести обновленный iPhone SE можно у официальных реселлеров Apple в Aзербайджане: Alma Store, Kontakt Home, İrşad, Myshops, Baku Electronics, Maxi.az, Shopstore, Azercell.