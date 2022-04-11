LG выпустила портативный монитор для дизайнеров

Компания LG представила портативный монитор, предназначенный для дизайнеров и для тех, кто работает с фото -видеоконтентом. Модель получила название Gram + view.

Монитор получил 16-дюймовой IPS-дисплей с разрешением 2560 × 1600 пикселей, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 60 Hz. Максимальная яркость экрана составляет 350 нит, контрастность — 1200:1, углы обзора по вертикали и горизонтали — 170 градусов. Заявлен 99% охват цветового пространства DCI-P3.

Новинка поддерживает технологию подавления синего спектра подсветки. В числе других особенностей модели отмечается функция автоматического поворота экрана и регулятор яркости на корпусе. Предусмотрены два порта USB Type-C для зарядки и подключения к ПК. Монитор имеет габариты 360 × 245,5 × 8,3 мм, вес — 990 гр.

LG Gram +view поступит в продажу в Японии в середине апреля по цене 349 долларов. О ценах и доступности в других регионах будет объявлено позже.