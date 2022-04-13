Lenovo представила моноблоки Xiaoxin с процессорами Intel Core 12-го поколения

Компания Lenovo представила в Китае новые моноблочные компьютеры серии Xiaoxin. Новинки будут доступны в двух размерах, с экранами диагональю 24 и 27 дюймов разрешением экрана 1080p.

Обе модели получили 12-ядерный процессор Intel Core i5-1250P, а также 16 Gb оперативной памяти DDR4 3200 MHz и твердотельный накопитель PCIe 4.0 емкостью 512 Gb. Кроме того, есть встроенный выдвижной отсек для 2,5-дюймового жесткого диска.

В оснащение моноблоков входят два встроенных в корпус динамика с поддержкой Dolby, веб-камера и массив из двух микрофонов. Есть четыре порта USB Type-A, интерфейс HDMI и сетевой порт Ethernet.

Цена 24-дюймового Lenovo Xiaoxin составляет 740 долларов, 27-дюймовая модель предлагается за 785 долларов.