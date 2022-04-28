Lenovo представила бюджетные ноутбуки IdeaPad 14 и IdeaPad 15 Ryzen Edition

Компания Lenovo представила в Китае два новых ноутбука начального уровня — IdeaPad 14 Ryzen Edition и IdeaPad 15 Ryzen Edition. Как следует из названий, новинки построены на базе процессоров AMD.

IdeaPad 14 получил 14-дюймовый дисплей, а IdeaPad 15 — 15,6-дюймовый, обе модели поддерживают разрешение FullHD.

Конфигурация железа у ноутбуков одна и та же: процессор AMD Ryzen R5 5500U (6 ядер/12 потоков, до 4,0 GHz) с интегрированной графикой Vega, 8 Gb оперативной памяти и SSD-накопитель объемом 512 Gb. Оба ноутбука оснащены аккумулятором емкостью 42 Втч. Устройства работают под управлением последней версии операционной системы Windows 11.

Цена у новинок Lenovo идентична – 458 долларов независимо от выбранного размера экрана. Старт продаж состоится в Китае 30 апреля.