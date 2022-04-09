«Лаборатория Касперского»: злоумышленники в Азербайджане наиболее активны с понедельника по четверг

Согласно исследованию «Лаборатории Касперского»*, 81% респондентов смогли назвать время дня, когда столкнулись с мошенничеством. Выяснилось, что по опыту участников опроса, основной наплыв звонков или СМС от злоумышленников приходится на период с понедельника по четверг (56%) с 11:00 до 17:59 (54%). Вероятно, мошенники выходят на связь в разгар рабочего дня, так как имитируют работу официальных организаций или рассчитывают, что внимание потенциальных жертв будет рассеянным из-за высокой занятости, и они с большей вероятностью попадутся на уловки злоумышленников.

Похожим образом складывается ситуация с подозрительными электронными письмами». Здесь чаще всего обмануть пользователей также пытаются в период с понедельника по четверг (46%) в промежуток времени с 11:00 до 17:59 (40%).

Независимо от способа связи, злоумышленники чаще всего представляются представителями банка/финансовой организации или известного бренда. При этом пользователи распознают обман не сразу. На вопрос поняли ли вы [они] или ваши [их] близкие, что на связи правонарушители, «да, сразу» ответили 60% респондентов в случае звонков по телефону и 64% в случае получения электронных писем.

«В основе обмана часто лежат базовые знания психологии и понимание того, что свойственно той или иной категории граждан в зависимости от пола, возраста, сферы деятельности и уровня образования, – говорит Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане. – Аферисты хорошо понимают, что в течение напряженного рабочего дня потенциальные жертвы наиболее уязвимы. Люди могут раскрыть конфиденциальные данные по неосторожности, просто не сфокусировавшись на теме звонка. Именно поэтому каждый раз, когда вам звонят из банка, лучше отложить дела, положить трубку и перезвонить на официальный номер организации, указанный у вас на карте».

«Лаборатория Касперского» напоминает об основных правилах безопасности, которые позволят противостоять телефонным и интернет-мошенникам:

с осторожностью относиться к любым звонкам от незнакомых людей, которые что-либо предлагают или пытаются узнать информацию;

не переходить по сомнительным ссылкам из SMS, писем или сообщений в мессенджерах;

ни в коем случае никому и никогда не сообщать CVV и одноразовые коды из SMS или push-уведомлений;

в случае поступления звонка якобы от финансовой организации положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно по номеру, указанному на обратной стороне карты;

частным пользователям рекомендуется установить защитное решение Kaspersky Internet Security, умеющее распознавать фишинговые сообщения и сайты, а компаниям — повышать цифровую грамотность сотрудников, например с помощью платформы Kaspersky Automated Security Awareness Platform.

* Исследование было проведено исследовательской компанией ERA Marketing Center, в сентябре – октябре 2021 года. Методом face—to—face были опрошены жители города Баку, Гянжи и Сумгайыта, которые сталкивались с кибермошенничеством. Всего было опрошено 500 человек в возрасте старше 18 лет.