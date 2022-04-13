«Лаборатория Касперского» представляет в Азербайджане Kaspersky Symphony XDR

Новая линейка с экосистемным подходом поможет компаниям обезопасить свой бизнес от кибератак, поддержать его стабильность и обеспечить соответствие требованиям регуляторов.

«Лаборатория Касперского» запустила новую линейку решений Kaspersky Symphony для комплексной защиты бизнеса. В ней реализован экосистемный подход к информационной безопасности. Линейка состоит из четырёх уровней с определёнными наборами тесно интегрированных между собой продуктов. Самый высокий уровень представляет собой комплексное защитное решение класса XDR (Extended Detection and Response) — расширенную систему обнаружения и реагирования на сложные кибератаки. Это первое на азербайджанском рынке решение подобного типа, предназначенное для локальной установки.

Kaspersky Symphony включает в себя следующие уровни: Kaspersky Symphony Security — фундаментальная защита физических и виртуальных конечных устройств (EPP); Kaspersky Symphony EDR — продвинутая система обнаружения и реагирования на угрозы для построения собственной киберзащиты (EDR); Kaspersky Symphony MDR — управляемая экспертная защита (MDR) с базовыми функциями EDR; Kaspersky Symphony XDR — всеобъемлющая кибербезопасность компании в формате XDR.

Основу Kaspersky Symphony XDR составляют проверенные решения классов EDR и EPP, которые регулярно получают наивысшие оценки независимых экспертов, признание аналитиков и пользователей. Их дополняют другие мощные ИБ-продукты, работающие за пределами защиты конечных точек. Особенностью этого уровня линейки также является наличие платформы по повышению киберграмотности сотрудников (Kaspersky Automated Security Awareness Platform) и глобальной аналитики угроз (Kaspersky Threat Intelligence). Совокупность продуктов в данном исполнении помогает организациям противодействовать самыми сложными киберугрозам.

Kaspersky Symphony XDR подойдёт компаниям из любой отрасли экономики, но наиболее актуальна его функциональность будет для финансовых организаций, государственных органов, телекоммуникационных компаний и субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Они обладают разветвлённой IT-инфраструктурой и часто становятся целями сложных таргетированных атак.

Все уровни линейки складываются из продуктов «Лаборатории Касперского», которые могут решить основные задачи бизнеса в сфере кибербезопасности. При этом Kaspersky Symphony XDR не исключает возможность интеграции с существующими ИБ-решениями и тем самым позволяет сохранить ранее вложенные инвестиции.

Экосистема продолжит развиваться: в планах представление новых кросс-продуктовых сценариев, поддержка облачной поставки, а также включение концепции SASE*, которая стала возможной благодаря приобретению компании Brain4net.

«Мы отмечаем, что современные компании стали более комплексно подходить к вопросам кибербезопасности. В связи с этим набирают популярность экосистемные ИБ-решения, когда защиту всей инфраструктуры обеспечивают синхронизированные друг с другом продукты одного вендора. Такая система проста в управлении, и любые вопросы можно решить в режиме одного окна, — говорит Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского». — Подобный подход помогает сократить среднее время обнаружения инцидентов и реагирования на них, упрощает работу экспертов и высвобождает ресурсы для решения стратегических задач, что позитивным образом сказывается на состоянии бизнеса в целом».

Подробную информацию о Kaspersky Symphony можно получить по ссылке.

* SASE (Secure Access Service Edge) — модель сетевой безопасности, при которой средства защиты и сетевые технологии поставляются в пакете облачных сервисов от одного провайдера, чтобы обеспечить быстрый и бзопасный доступ сотрудников к сетевым ресурсам.