Красивые номера серии «010» от Azercell!

В ноябре прошлого года Azercell Telecom запустил в продажу новые номера с префиксом «010» под лозунгом «Выбор победителей!». Теперь же, с 27 апреля 2022 года все желающие могут приобрести красивые номера, начинающиеся с цифр 3, 4 и 5 с префиксом «010». Абоненты могут получить подробную информацию о доступных в продаже в настоящее время номерах на сайте www.azercellim.com . Эта страница позволяет пользователям за короткое время найти нужный номер и, совершив покупку в режиме онлайн, легко зарегистрировать его.

Напомним, что компания Azercell вывела на рынок мобильной связи новые номера с префиксом «010» в честь первой годовщины победы нашей страны в Отечественной войне. Следует отметить, что www.azercellim.com является первой подобной площадкой для заказа номеров в режиме онлайн.

Стремясь обеспечить своих абонентов более качественными услугами связи и сделать цифровые сервисы более доступными, Azercell желает, чтобы абоненты, приобретающие номера серии «010»,наслаждались прекрасными минутами общения с близкими!