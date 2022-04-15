Космическая стратегия Galactic Civilizations IV выйдет из раннего доступа в конце апреля

Студия Stardock Entertainment официально анонсировала дату выхода космической стратегии Galactic Civilizations IV из раннего доступа. Релиз полноценной версии состоится 26 апреля 2022 года эксклюзивно для ПК через сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store.

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«Мы хотели сделать лучшую пошаговую стратегию, и добились этого, добавив кучу новых функций, глубины и размаха игре, а также прислушиваясь к отзывам по итогам нескольких альфа- и бета-тестов», — заявил гендиректор Stardock Брэд Уорделл (Brad Wardell).

В новой части разработчики обещают все самые лучшие элементы из предшественника наряду с новыми функциями, такими как карты с несколькими секторами, возможность настроить свою цивилизацию в середине игры через политику, внутренние фракции, уникальная система миссий и квестов и множество других вещей.