Компании Dell Technologies и R.I.S.K. провели в Баку день инноваций, посвященный последним решениям производителя

22 апреля в отеле Marriott Boulevard прошло мероприятие, в рамках которого НПК R.I.S.K., обладающая наивысшим партнерским статусом Dell Technologies Titanium в Азербайджане, совместно с компанией Dell Technologies представили новейшие продукты крупнейшего международного производителя и поставщика инновационных решений и услуг в области информационных технологий.

С приветственной речью к гостям конференции, в число которых вошли партнеры и клиенты компаний, обратился Операционный директор НПК R.I.S.K. Руфат Гулиев, который отметил, что все больше заказчиков в Азербайджане отдают предпочтение гиперконвергентным решениям. Простота, гибкость и масштабируемость — три принципа, на которых базируется любая HCI. Сочетание передовых технологий инфраструктуры VxRail, средств автоматизации и оркестрации процессов эксплуатации, а также продуктов для управления полным жизненным циклом ускоряет трансформацию IТ-среды и модернизацию ЦОД. «R.I.S.K. является единственным авторизованным партнером Dell Technologies в Азербайджане с соответствующими партнерскому статусу Dell Technologies Titanium компетенциями. Наши специалисты готовы поддержать клиентов в вопросах внедрения любых решений, которые представляет подразделение Dell Infrastructure Solutions Group (ISG), специализирующееся на серверах, сетевых устройствах и системах хранения данных», — проинформировал присутствующих Руфат Гулиев.

Руководитель команды инженеров компании R.I.S.K. Рашад Султанов, который познакомил гостей с последним модельным рядом и конфигурациями Dell VxRail, отметил, что это единственное полностью интегрированное, предварительно настроенное и протестированное гиперконвергентное устройство, предоставляющее максимальное удобство работы с решениями VMware. Благодаря полноценной интеграции с vSAN, ведущим программным обеспечением для гиперконвергентной инфраструктуры, заказчики могут контролировать сложность построения, операционные расходы и различные риски.

Технический консультант НПК R.I.S.K. Руслан Расулов, продолжил знакомство с продуктами Dell Technologies на примере решений Dell PowerStore. Это самая современная инфраструктурная платформа, созданная с использованием передовых технологий и опыта для решения задач эры данных. От традиционных систем хранения данных Dell PowerStore отличается ориентацией на данные, интеллектуальностью и адаптивностью. Первая особенность позволяет работать с любыми типами данных и любыми нагрузками. Вторая обеспечивает автономность работы и удобство в эксплуатации, высокую автоматизацию многих рутинных процессов, а третья делает систему гибкой, масштабируемой, удобной для модернизации и продления сроков непрерывной эксплуатации.

Представитель компании Dell Technologies Сафар Сафаров рассказал о технологии защиты данных Dell PowerProtect, призванной справиться со сложностями меняющегося ландшафта IТ-инфраструктуры. В частности, были рассмотрели сценарии, связанные с особенностями защиты данных от кибератак, а также хранением резервных копий физических, виртуальных и облачных сред. В заключение доклада представитель вендора рассказал о практике внедрения данного решения в инфраструктуру организации.

В режиме онлайн к конференции подключились Наталья Пустозорова и Алексей Кононенко из киевского офиса компании Dell Technologies, которые выступили с презентацией, посвященной решениям Dell Technologies для организации рабочих мест в современных условиях.