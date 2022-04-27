Kaspersky MLAD вошёл в топ-3 продуктов года в области технологической безопасности по версии немецкого журнала Computer & Automation Magazine

Система раннего обнаружения аномалий Kaspersky MLAD* попала в тройку самых инновационных и полезных продуктов, которые по версии читателей журнала Computer & Automation Magazine будут задавать тон индустрии автоматизации процессов в 2022 году. Решение «Лаборатории Касперского» было номинировано в категории «Технологическая безопасность». В шорт-лист этой премии оно попало впервые. Среди других номинантов в этой категории оказались ещё восемь продуктов, в том числе в области защиты и лицензирования программного обеспечения, расследования и криминалистики киберугроз, мониторинга безопасности, а также межсетевые экраны, модули ввода и выключатели противоаварийной защиты.

Незапланированные простои — будь то из-за сбоев в работе оборудования или из-за киберинцидентов — дорого обходятся промышленным предприятиям. По оценкам «Лаборатории Касперского», сокращение времени простоя на 50% позволяет крупной электростанции ежегодно экономить до миллиона долларов США, а нефтеперерабатывающему заводу — около 2,5 миллиона долларов США. К сожалению, заранее обнаружить проблемы, вызывающие подобные сбои, бывает трудно. Система Kaspersky MLAD была разработана как раз для того, чтобы помочь производителям выявлять и устранять их на ранних стадиях. Продукт оснащён алгоритмами машинного обучения, которые анализируют телеметрию с датчиков оборудования, и предоставляет многофункциональный графический интерфейс для детального анализа аномалий.

«Мы гордимся нашим продуктом и благодарны за признание и доверие со стороны наших клиентов, а также редакции и читателей Computer & Automation Magazine. Мы продолжим совершенствовать различные компоненты Kaspersky MLAD, чтобы адаптировать их к нуждам наших заказчиков и обеспечивать максимальную защиту промышленных объектов», — комментирует Андрей Лаврентьев, руководитель отдела перспективных технологий «Лаборатории Касперского».

Инновационный подход Kaspersky MLAD также подтверждён патентом в Ведомстве по патентам и товарным знакам США. Более подробная информация о решении доступна по ссылке: https://mlad.kaspersky.ru/.

* Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection