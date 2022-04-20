20.04.2022

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Kapital Bank запустил для предпринимателей и компаний новый API-портал

Kapital Bank представил новый открытый API-портал (интерфейс программирования приложений). Новый портал позволит предпринимателям и компаниям интегрировать свою систему с Kapital Bank и легко управлять бизнесом и банковскими операциями из единого источника.

Подключив API-портал Kapital Bank к своим системам, предприниматели и юрлица смогут проверять остаток на счете, получать выписки, совершать переводы внутри страны и за границу, заказывать зарплатные карты и пополнять счета, а также пользоваться множеством других банковских услуг через собственное программное обеспечение. Открытый API-портал Kapital Bank создан с использованием лучшего мирового опыта в этой области и предоставляется бизнесу совершенно бесплатно. Для получения информации об API-сервисах достаточно перейти по ссылке http://api.kapitalbank.az/.

API — это технологическое решение, облегчающее взаимодействие между различными системами. API активно используется рядом крупнейших банков по всему миру.

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