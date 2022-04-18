Какими игровыми девайсами пользуются топовые геймеры и стримеры?

Игры и стриминг давно стали источником заработка для миллионов людей по всему миру. Игровые аксессуары для них – самый настоящий рабочий инструмент, от которого зависит победа или поражение на турнирах, а также качество стримов и, соответственно, любовь фанатов. Какие же игровые девайсы выбирают лучшие из лучших? Давайте посмотрим на примере, пожалуй, самых известных в наших широтах киберспортсменов.

Знакомьтесь, это Zeus. Он сделал карьеру в CS:GO и играет на самом высшем уровне. Один только финал Major в 2017-м году чего стоит! Пожалуй, он как никто знает цену качественных аксессуаров, правда? Именно поэтому Даниил использует гарнитуры HyperX. Чем они хороши? Легкие, потрясающе комфортные при долгосрочном использовании, обеспечивают прекрасное качество звука как для самого геймера, так и для его партнеров по игре или зрителей на стриме. Если тебе надоело слушать жалобы напарников по команде на твой звук, а наушники не дают понять, где находятся враги, то пора задуматься о смене гарнитуры на более качественную с хорошим микрофоном, панорамированием и по-настоящему качественным звуком. Всеми этими достоинствами обладают проводные и беспроводные гарнитуры HyperX, такие, как Cloud II Wireless c потрясающим звуком 7.1 и тщательно продуманной эргономикой для максимального комфорта. С ними ты будешь прекрасно слышать врагов в соседней комнате и сможешь на слух определять направление и расстояние до очередного фрага. В линейке компании есть также компактные решения, такие, как Cloud Buds, если предпочитаешь раскатывать врагов на смартфоне.

Титан Dota 2, всемирно известный украинский геймер Dendi, профессионально играет с 2006-го. Для него точно важны качественная мышь и клавиатура в напряженных катках. Чемпион The International 2011 и финалист 2012 и 2013 в легендарном составе Natus Vincere, Dendi стал героем известной документалки Netflix Free to Play, а также парочки шикарных видео HyperX. После примерно полутора тысяч официальных игр за Na’Vi он основал собственную киберспортивную команду B8. Dendi выбирает игровые аксессуары HyperX за их комфорт, надежность и прекрасную функциональность.

К примеру, мышка HyperX Pulsefire Haste – создана, чтобы доминировать в любой спортивной дисциплине. Когда каждый микрограмм имеет значение, когда от точности и отзывчивости зависит судьба чемпионства. И когда просто приятно пользоваться таким произведением инженерного искусства весом всего 59 г. Микросвитчи ТТС Golden способны выдержать до 60 миллионов кликов без малейших проблем. Естественно, все кнопки гибко настраиваются именно под твой конфиг со специальным софтом HyperX. Отличной парой для нее будет ультракомпактная клавиатура Origins CORE. Ее уникальные свитчи обеспечивают отличный баланс скорости реагирования и точности. Цельный алюминиевый корпус позволяет клавиатуре оставаться стабильной в самых напряженных баталиях, а подсветка открытых клавиш обеспечит потрясающий вид игрового места. С мышками и клавиатурами HyperX твои катки в Dota 2 выйдут на новый уровень!

Если же ты предпочитаешь не только играть, но и стримить, то следуй выбору лучших мировых стримеров. Микрофон HyperX QuadCast S – это не только потрясающий звук, но и украшение твоего стрима.

Апгрейд – дело хлопотное и, скажем прямо, не дешевое. Но сейчас самое время стать на шаг ближе к самым крутым мировым геймерам и не терять фраги из-за старых гаджетов. Только до 24 апреля лучшие гарнитуры, мышки, клавиатуры и микрофоны HyperX со скидками до 25%. Выбирай девайсы на свой вкус на специальном промосайте и экономь деньги с глобальным обвалом цен на рынке Азербайджана – HyperX Loot Drop. Такой лут не каждый день дропается, не пропусти!

Переходи на промосайт по этой ссылке и экономь с HyperX Loot Drop!!!