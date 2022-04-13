К 2030 году Honda планирует производить по 2 млн. электромобилей ежегодно

Компания Honda Motor рассказала о масштабном плане электрификации своих автомобилей. К 2030 году японский автоконцерн планирует достичь ежегодного показателя производства электромобилей, превышающего отметку 2 млн. единиц. Об этом говорится на официальном сайте автопроизводителя.

Кроме того, к 2030 году Honda намерена представить 30 новых моделей электромобилей.

Для реализации этих целей в область исследований и разработки в течение 10 лет будут направлены инвестиции в размере порядка 63,7 млрд. долларов.

Для сравнения, за 2021 фискальный год мировые продажи Honda составили около 4,5 млн. транспортных средств, доля электромобилей и автомобилей на топливных элементах среди них заняла менее 1%.