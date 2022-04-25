Из App Store будут удаляться приложения, которые давно не обновлялись
Компания Apple будет удалять из каталога App Store приложения, которые не обновлялись «в течение значительного промежутка времени». Такое уведомление на этой неделе было разослано разработчикам iOS-приложений. Они получили 30 дней на то, чтобы обновить свои продукты.
«Вы можете сохранить это приложение доступным для новых пользователей, чтобы они могли найти и загрузить его из App Store, предоставив обновление для продукта в течение 30 дней. Если обновление не будет предоставлено в течение 30 дней, приложение будет удалено из магазина», — говорится в сообщении Apple.
Приложения будут удаляться только из App Store, но эта мера не затронет продукты, которые уже скачаны и установлены на пользовательские устройства.
Как утверждает компания Protopop Games, чья игра Motivoto не получала апдейты с марта 2019 года, инициатива Apple нацелена на улучшение пользовательского опыта. При этом по его словам, многие приложения (например, порты со старых консолей) попросту не нуждаются в апдейтах, поскольку там просто нечего улучшать. Уведомление также получил создатель клавиатуры FlickType для Apple Watch, которая ориентирована на слабовидящих людей.
В своем письме и на официальном сайте Apple не уточняет, через какое время приложение начинает считаться устаревшим. Отметим, что о намерении удалять из App Store приложения, которые давно не обновлялись, компания говорила еще в 2016 году.