Итоги регионального форума IDC «Будущее цифровой инфраструктуры» в Алматы

31 марта 2022 года, аналитическая компания IDC провела в Алматы второй региональный форум «Будущее цифровой инфраструктуры». Мероприятие прошло в гибридном формате и собрало около 200 технологических лидеров из крупнейших международных ИТ-компаний и отраслевых предприятий из стран Центральной Азии, СНГ и Грузии.

Основной темой форума стали вопросы развития цифровой инфраструктуры предприятия – успешное согласование архитектуры, модернизации, эксплуатации и моделей поставки ИТ-инфраструктуры и приложений с цифровыми бизнес-целями организаций.

Аналитическим докладом открыла конференцию руководитель программы исследований облачных технологий IDC Europe Карла Аренд. В своем выступлении Карла поделилась данными последних общеевропейских исследований, включающих ответы респондентов из стран СНГ. Карла продемонстрировала растущий тренд перехода в облако. Всего 9% организаций отдают предпочтение публичному облаку или полностью перешли на него. Практически 40%, находят баланс распределяя данные и рабочую нагрузку между собственной инфраструктурой и публичным облаком.

Если рассматривать расходы на инфраструктуру в распределении по средам (периферийные вычисления, ЦОД, публичное облако), то наблюдается тенденция медленного снижения расходов на ЦОД и медленного роста расходов на публичное облако, но IDC наблюдает большой рост расходов на периферийные вычисления. «И периферийные, и облачные технологии для нас находятся в одной плоскости, они не противоположны, а являются продолжением друг друга. – подчеркнула Карла Аренд в выступлении. – Поэтому, когда вы думаете о переходе из собственного ЦОД в публичное облако, вы расширяете собственную ИТ-инфраструктуру, но вы можете расширить ее еще больше, если включите периферийные вычисления».

Далее участники прослушали ряд технологических докладов, и узнали о бизнес-преимуществах новейших технологических решений. Никита Орешкин, Huawei Technologies Kazakhstan, рассказал в высоконадежном All-Flash центре обработки данных, Олжас Орманов, Huawei Technologies, показал примеры работы зеленый ЦОДа. Глава представительства Yandex Cloud в Казахстане Малик Исламов рассказал о том, как решения Yandex Cloud помогают компаниям сделать облако инструментом совершенствования бизнеса. Аскар Жадраев, IBM в Казахстане, продолжил облачную тему примерами построения безопасного гибридного облака и внедрения искусственного интеллекта для автоматизации управления облаком. Возможности решений конвергентной и гиперконвергентной инфраструктуры как ключевого компонента IT-трансформации представил Ильдар Суханов, Dell Technologies. Дмитрий Косинов, Juniper Networks, рассмотрел важнейший аспект пользовательского опыта как важного критерия конкурентоспособности ИТ-инфраструктуры.

Также на мероприятии с докладами выступили Абылай Джумагельдинов, директор департамента по маркетингу, Казахтелеком Бизнес, Алексей Шаравар, директор по изменениям и информационным технологиям, Beeline Казахстан, и Дана Солтанова, генеральный директор Kazakhstan Waste Recycling, сооснователь Qazaq Recycling, сооснователь первого в Казахстане Zero Waste магазина «HelloEco».

В завершении мероприятия Андрей Беклемишев, вице-президент, IDC СНГ, провел панельную дискуссию «Цифровые технологии и ESG», которая вызвала наибольшую полемику и много вопросов со стороны участников форума. В ней приняли участие докладчики Дана Солтанова и Олжас Орманов, к ним присоединился Султан Жакутов, заместитель директора по продажам в корпоративном сегменте представительства Dell Technologies в Казахстане.

Мероприятие состоялось при поддержке ведущих международных ИТ-поставщиков. Генеральным партнером форума выступила компания Huawei, платиновые партнеры — Yandex Cloud, IBM, компании Dell Technologies и Intel в лице официального дистрибьютора в Центральной Азии компании SDC. Золотым партнером форума выступила компания Juniper Networks, серебряными – Лаборатория Касперского и Samsung Electronics. Стратегически партнеры – Сообщество ИТ-директоров Украины и Клуб СIO в Узбекистане.

Информационными партнерами форума выступили издания Курсив, Bluescreen, ICT Magazine, ICTNEWS и InfoCity.