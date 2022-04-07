Intelligent Data Enterprise: что такое цифровое предприятие?

Что такое цифровое предприятие?

Цифровым называется предприятие, которое успешно использует собственные данные для развития бизнеса и экономии затрат. Банк может проанализировать данные о клиентах, понять, какие услуги интересуют каждого из них, и начать предлагать эти услуги по удобным для клиента каналам связи. Это улучшит клиентский опыт и, в конечном счёте, повысит прибыль самого банка. Нефтегазовая компания с помощью данных о продажах топлива, поступающих с заправочных станций, может внедрить гибкую систему ценообразования, сэкономив тем самым внушительную сумму. А для телекоммуникационных компаний важно ускорить разработку, тестирование и внедрение новых продуктов и вместе с тем защитить данные абонентов от кражи. Такой стратегический подход к монетизации данных и лежит в основе умного цифрового предприятия – Intelligent Data Enterprise.

Практические подходы к проектированию и созданию интеллектуальных предприятий

Основу интеллектуального предприятия составляют 3 ключевых процесса.

Управление данными – Data Governance . В первую очередь это непрерывный поиск данных и их накопление. Однако эти данные должны быть не хаотичными, а систематизированными, как в библиотечном каталоге. В таких структурированных данных легко ориентироваться, и компании не нужно тратить время на их поиск и заказ. Во-вторых, важно обеспечивать высокий уровень качества данных. Для этого нужно постоянно проверять, насколько они полные, нет ли в них лакун или дубликатов, и, если есть, сразу же их устранять. Выстроенное таким образом решение называется умным озером данных – Smart Data Lake.

. В первую очередь это непрерывный поиск данных и их накопление. Однако эти данные должны быть не хаотичными, а систематизированными, как в библиотечном каталоге. В таких структурированных данных легко ориентироваться, и компании не нужно тратить время на их поиск и заказ. Во-вторых, важно обеспечивать высокий уровень качества данных. Для этого нужно постоянно проверять, насколько они полные, нет ли в них лакун или дубликатов, и, если есть, сразу же их устранять. Выстроенное таким образом решение называется умным озером данных – Smart Data Lake. Назначение директора по данным . В интеллектуальном предприятии управление данными становится полноценной корпоративной функцией. В большинстве организаций за неё отвечает Chief Data Officer (CDO). В зависимости от задач, стоящих перед организацией, он может фокусироваться на управлении корпоративными данными, унификации бизнес-процессов, автоматизацию операционных процессов или внедрении инноваций. Фактически CDO руководит процессом цифровой трансформации компании в части работы с данными.

. В интеллектуальном предприятии управление данными становится полноценной корпоративной функцией. В большинстве организаций за неё отвечает Chief Data Officer (CDO). В зависимости от задач, стоящих перед организацией, он может фокусироваться на управлении корпоративными данными, унификации бизнес-процессов, автоматизацию операционных процессов или внедрении инноваций. Фактически CDO руководит процессом цифровой трансформации компании в части работы с данными. Внедрение решений, которые обеспечат интеграцию данных, необходимый уровень их качества и позволят ими управлять. Как правило, это мощные промышленные платформы, которые дают возможность строить на основе данных прогностические модели и бизнес-гипотезы. Рейтинги таких решений регулярно публикуют независимые агентства, например, Gartner.

Преимущества и подводные камни Intelligent Data Enterprise

Основное преимущество цифрового предприятия – возможность выявить и развить сильные стороны бизнеса, построив конвейер гипотез. Выдвинув бизнес-гипотезу, можно быстро собрать имеющиеся в компании данные, построить на их основании отчётность и проверить гипотезу с помощью умной предиктивной аналитики. Кроме того, эффективное управление данными ускоряет все процессы в компании, сокращая временные издержки и объёмы непродуктивной работы. В целом цифровое предприятие – более гибкое и конкурентоспособное по сравнению с обычным.

К сожалению, цифровым предприятием нельзя стать за один день. Цифровая трансформация – длительный процесс, и обязательным условием здесь является зрелость самой организации, готовность руководства принимать стратегические решения и внедрять культуру управления данными. Значительным катализатором здесь может стать поддержка со стороны государства, государственные программы цифровой трансформации и активное внедрение государственных цифровых сервисов. Опыт таких стран, как Сингапур, Индия, Россия показывает, что государство может стать основным драйвером процесса цифровой трансформации.

Обзор рынка и перспективы развития Intelligent Data Enterprise в Азербайджане

Современный Азербайджан движется в русле общемировых тенденций и активно внедряет у себя инновационные технологии и новые – цифровые – подходы к экономике и управлению. Государство окончательно возглавило этот процесс с принятием в 2021 году стратегии социально-экономического развития «Азербайджан-2030». Стратегия включает в себя три направления:

Цифровое правительство – внедрение цифровых технологий для более эффективного управления.

– внедрение цифровых технологий для более эффективного управления. Цифровая экономика – автоматизация большинства процессов, связанных с производством и оборотом товаров и услуг, производство цифровых продуктов.

– автоматизация большинства процессов, связанных с производством и оборотом товаров и услуг, производство цифровых продуктов. Цифровое общество – повышение цифровой грамотности населения, переход к созданию ценности за счёт инноваций, основанных на открытых данных.

В таких условиях данные неизменно становятся ключевым активом компании, основным источником их дохода. Сами же компании трансформируются в цифровые предприятия, хотя в разных отраслях этот процесс идёт с разной скоростью. Лидеры в области цифровой трансформации – телекоммуникационная сфера и банковский сектор.

В пятилетней перспективе ключевыми тенденциями в развитии экономики Азербайджана станут рост цифровизации и увеличение числа Intelligent Data Enterprise, особенно в таких областях, как топливно-энергетический комплекс, розничные продажи, а также медицина и фармацевтика.

Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

Компания предлагает инновационные решения в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации на базе ведущих технологий, а также осуществляет консалтинг и внедрение проектов по данным направлениям.