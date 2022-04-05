Intel представил Blockscale ASIC — компактный чип для майнинга и хэширования блокчейна

Компания Intel официально представила Blockscale ASIC — специализированный чип для майнинга биткоинов и подобных криптовалют.

Новый чип разработан на криптоалгоритме SHA-256. Intel Blockscale ASIC обеспечивает производительность до 580 Гхеш/с. Что касается энергопотребления, то оно составляет от 4,8 до 22,8 Вт. В чипе есть встроенные возможности измерения температуры и напряжения. Энергетическая эффективность оценивается всего в 26 джоулей на тхеш. Новинка получилась очень компактной — 7 × 7,5 мм в упаковке.

В одном устройстве для майнинга можно объединить до 256 чипов Blockscale, что обеспечит производительность всей системы на уровне 148 Тхеш/с при потреблении энергии в 3860 Вт. Для сравнения, флагманская майнинговая система от лидера рынка, компании Bitmain, выдает 140 Тхеш/с при потреблении в 3010 Вт.

«Чтобы поддержать новую эру вычислений, Intel предлагает решения, которые могут обеспечить оптимальный баланс пропускной способности хэширования и энергоэффективности независимо от операционной среды клиента. Десятилетия исследований и разработок Intel в области криптографии, методов хэширования и чипов со сверхнизким рабочим напряжением позволяют приложениям блокчейна масштабировать свою вычислительную мощность без ущерба для окружающей среды», — сказал Баладжи Канигичерла (Balaji Kanigicherla), генеральный менеджер отдела кастомных вычислительных решений Intel.

Поставки Intel Blockscale ASIC клиентам начнутся в третьем квартале 2022 года. Причем Intel будет поставлять только чипы, а системы на их основе будут производить уже другие компании. Отмечается, что Argo Blockchain, Block, Hive Blockchain Technologies и GRIID Infrastructure станут одними из первых компаний, которые получат системы на базе Intel ASIC. Начиная с 2023 года, Intel будет предлагать их и другим клиентам.

Сравнения с другими схожими процессорами или какие-либо тесты в пресс-релизе компании не приводятся.