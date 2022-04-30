Intel отчитался о падении выручки на 7% в последнем квартале

Компания Intel объявила финансовые результаты за первый квартал 2022 финансового года, которые оказались ниже ожидаемых. После опубликованного отчета акции компании упали на 4%.

Выручка составила 18,4 млрд. долларов (по GAAP), а скорректированная прибыль на акцию — 0,70 долларов. За отчетный период выручка снизилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики Refinitiv ожидали выручку в 18,3 млрд., а скорректированную чистую прибыль на акцию – 0,80 долларов. Подразделение клиентских решений Client Computing Group, которое также управляет продажами процессоров, принесло 9,29 млрд. выручки, что оказалось на 13% ниже прогнозов аналитиков.

За весь финансовый год Intel прогнозирует выручку в размере 76 млрд. долларов, а скорректированную чистую прибыль на акцию в размере 3,60 долларов.

В отчете Intel также сообщила о переносе релиза серверных процессоров серии Granite Rapids с 2023 на 2024 год. Компания готовится к приобретению израильского контрактного производителя полупроводников Tower Semiconductor. Кроме того, есть планы по строительству новых заводов в Германии и США.