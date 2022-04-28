Instagram тестирует функцию, позволяющую закреплять посты в профиле

Команда разработчиков Instagram тестирует новую функцию — в верхней части профиля можно будет закреплять посты, об этом пишет ресурс TechCrunch. Сообщается, что у некоторых пользователей платформы уже появился новый пункт контекстного меню «Закрепить в вашем профиле» (Pin to your profile).

Новая функция будет работать так же, как в Twitter и TikTok: отдельные посты станут появляться в верхней части профиля. Источник утверждает, что компания Meta, владеющая Instagram, подтвердила работу над нововведением.

Сейчас пользователи Instagram могут закреплять в профилях контент из Stories — блогеры используют данную функцию для организации популярного контента.