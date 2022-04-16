Илон Маск рассказал, что изменил бы в соцсети Twitter

Выступая на конференции TED, Илон Маск (Elon Musk), заявивший о желании купить Twitter, рассказал, что он хочет преобразовать в социальной сети.

How would Elon Musk change Twitter if he were to buy it? First, he’d make it open source. Watch @ElonMusk’s wide ranging live #TED2022 interview with @TEDChris on @YouTube here: https://t.co/dFFUxNqLZe pic.twitter.com/Okm3y5HpEy — TED Talks (@TEDTalks) April 14, 2022

Ранее миллиардер уже говорил, что его главная цель в данном проекте – это сделать Twitter платформой с действующими принципами свободы слова.

«Де-факто Twitter стал своего рода городской площадью. Действительно важно, чтобы люди имели представление и о реальности, и о том, что они могут свободно говорить в рамках закона».

Кроме того, заявил Маск, приоритетом для меня было бы уничтожение спама, спам-ботов и армий ботов, которые есть в Twitter. Также он отметил необходимость раскрытия исходного кода алгоритмов платформы:

«Одна из вещей, которые, по моему мнению, Twitter должен сделать, — это открыть исходный код алгоритма. Любые изменения в твитах людей должны быть видны другим. Таким образом, каждый сможет увидеть, что изменилось. Это приведет к тому, что не будет никаких манипуляций, ни со стороны алгоритмов, ни вручную».

Маск заявил, что нужно свести к минимуму вмешательство администрации в контент:

«Если сомневаетесь, оставьте. Я действительно думаю, что мы не должны стремиться удалять сообщения. И нужно быть очень осторожными с пожизненными банами».

На данное время неясно, получится ли у предпринимателя купить Twitter. Совет директоров компании пока не решил, принимать ли предложение Маска, но некоторые акционеры уже высказались против. Один из крупнейших акционеров Twitter из Саудовской Аравии принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд заявил, что он отклоняет предложение Илона Маска по покупке социальной сети.