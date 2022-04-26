Илон Маск покупает Twitter за 44 млрд. долларов

Twitter, Inc официально объявил о заключении окончательного соглашения о приобретении компанией, принадлежащей Илону Маску (Elon Musk), за 44 млрд. долларов. После завершения сделки Twitter станет частной компанией. По данному объявлению выпущен соответствующий пресс-релиз. Торги акциями компании на бирже приостановлены.

«У Twitter есть цель и актуальные возможности, чтобы влиять на весь мир. Мы гордимся нашими командами и вдохновляемся работой, которая как никогда важна», — сказал Параг Агравал (Parag Agrawal), генеральный директор Twitter.

По условиям соглашения, все держатели акций Twitter получают по 54,20 доллара за каждую принадлежащую им на момент закрытия сделки обычную ценную бумагу. Именно столько Маск изначально предлагал за каждую акцию компании, что на 38% больше биржевого курса ценных бумаг по состоянию на 1 апреля 2022 года.

«Свобода слова — это основа функционирующей демократии, а Twitter — это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества. Я также хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, дополнив продукт новыми функциями, сделав алгоритмы открытыми для повышения доверия, победив спам-ботов и аутентифицируя всех людей. Twitter обладает огромным потенциалом — я с нетерпением жду совместной работы с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его», — заявил Маск.

Ожидается, что сделка, которая была единогласно одобрена советом директоров Twitter, будет закрыта в 2022 году, при условии одобрения акционеров Twitter, а также получения разрешений регулирующих органов.