Илон Маск показал обновленный электропикап Cybertruck

Компания Tesla сегодня провела мероприятие Cyber Rodeo в честь открытия Gigafactory Texas в Остине. Этот завод должен стать основной мощностью по производству футуристичного электрического пикапа Cybertruck.

На мероприятии глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) продемонстрировал обновленную версию Cybertruck, отличающуюся от того, что официально демонстрировалось ранее. Теперь Cybertruck гораздо больше похож на серийный автомобиль. Он получил боковые зеркала и большой стеклоочиститель, изменилась форма фар и задних фонарей, дизайн дисков, заднее стекло теперь опускается. У автомобиля исчезли дверные ручки, теперь используется автоматическая система.

Кроме того, были раскрыты новые сроки старта продаж электропикапа. Маск извинился за задержки с выпуском Cybertruck, впервые анонсированного еще в 2019 году. Изначально планировалось, что пикап станет доступен в 2021 году, затем сроки сдвинулись на 2022 год. Теперь Маск пообещал, что продажи начнутся в 2023 году.